Bakan Göktaş, Sınırgeç Ailesinin İftarına Katıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesindeki evleri ağır hasar aldığı için Ankara'ya getirilen Döne-Ahmet Sınırgeç ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eşi Rahmi Göktaş ve çocuklarıyla, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan, evleri ağır hasar aldığı için Ankara'ya getirilen Döne-Ahmet Sınırgeç ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Bakan Göktaş, Antakya'da yaşarken depremde evleri ağır hasar gördüğü için Ankara'ya getirilen 6 çocuk sahibi Sınırgeç ailesinin Altındağ ilçesindeki evini ziyaret etti. Aileyle iftarını yapan Bakan Göktaş, iftarın ardından aile fertleriyle tek tek sohbet etti.

Sınırgeç ailesinin depremde enkaz altında kalan ve bu nedenle ortopedik engelli olan kızları Büşra ve serebral palsi hastası oğulları Halit ile yakından ilgilenen Göktaş, ailenin Altındağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım aldığını, evde bakım desteğinden yararlandıklarını belirtti. Göktaş, bundan sonra da ailenin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Sınırgeç ailesi de yakın ilgisi ve desteklerinden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkürlerini iletti. - ANKARA