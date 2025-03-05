Bakan Göktaş, Sınırgeç Ailesinin İftarına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bakan Göktaş, Sınırgeç Ailesinin İftarına Katıldı

Bakan Göktaş, Sınırgeç Ailesinin İftarına Katıldı

Bakan Göktaş, depremzede Sınırgeç ailesinin iftar sofrasına katılarak destek oldu.

05.03.2025 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesindeki evleri ağır hasar aldığı için Ankara'ya getirilen Döne-Ahmet Sınırgeç ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eşi Rahmi Göktaş ve çocuklarıyla, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan, evleri ağır hasar aldığı için Ankara'ya getirilen Döne-Ahmet Sınırgeç ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Bakan Göktaş, Antakya'da yaşarken depremde evleri ağır hasar gördüğü için Ankara'ya getirilen 6 çocuk sahibi Sınırgeç ailesinin Altındağ ilçesindeki evini ziyaret etti. Aileyle iftarını yapan Bakan Göktaş, iftarın ardından aile fertleriyle tek tek sohbet etti.

Sınırgeç ailesinin depremde enkaz altında kalan ve bu nedenle ortopedik engelli olan kızları Büşra ve serebral palsi hastası oğulları Halit ile yakından ilgilenen Göktaş, ailenin Altındağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım aldığını, evde bakım desteğinden yararlandıklarını belirtti. Göktaş, bundan sonra da ailenin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Sınırgeç ailesi de yakın ilgisi ve desteklerinden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkürlerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş, Politika, ankara, Deprem, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Göktaş, Sınırgeç Ailesinin İftarına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:32 AFAD’dan ’Ece Gürel’ açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı
21:31 ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas’la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
09:02 Trump’a ilk kongrede protesto şoku: ABD’de diktatör olmaz Trump'a ilk kongrede protesto şoku: ABD'de diktatör olmaz
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2025 00:17:08. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, Sınırgeç Ailesinin İftarına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.