Bakan Göktaş'tan Çocuklara Destek - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan Çocuklara Destek

Bakan Göktaş\'tan Çocuklara Destek
04.06.2026 16:00
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Bakan Göktaş, koruyucu aile hizmetleri ve sanat atölyeleri ile çocukların yeteneklerini geliştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Koruyucu aile hizmetlerimizle çocuklarımızın sevgi, güven ve aidiyet duygusu içinde hayata hazırlanmasına güçlü bir imkan sağlıyoruz. Emine Erdoğan'ın himayesinde 2012 yılından bu yana yürüttüğümüz Gönül Elçileri Projesi ile bugün pek çok ülkenin örnek aldığı güçlü bir gönüllülük seferberliğine dönüştü. Bizim için her çocuğun başarısı, neşesi ve hayata umutla bakması yürüttüğümüz tüm bu hizmetlerin aslında en kıymetli sonuçlarıdır" dedi.

Bakan Göktaş, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen sergi sonrası Her Çocuğa Eğitim Vakfı'nca düzenlenen Her Çocuğa Eğitim Vakfı Herkadaş Atölye ve Müze Kaşifleri Projesi Sertifika Töreni'ne katıldı Burada konuşan Göktaş, çocukların yapılan atölye çalışmalarıyla kendi yeteneklerini fark ettiğini söyledi.

"Çocukların bir sanat eserine bakarken sorduğu soru, onların düşünme ufkunu geliştirir"

Çocukların atölyede yaptığı küçük bir çalışmanın, kendi yeteneklerini fark etmesini sağladığını söyleyen Bakan Göktaş, "İşte yukarıda gördüğümüz yetenekler, böyle yeteneklerdi. Çocuklarımızın bir sanat eserine bakarken sorduğu soru, onların düşünme ufkunu geliştirir. Çocuklarımız için kültür, sanat, tarih ve bilim, sadece kitaplarla sınırlı değildir. Kitaplar, çocuğun kendini tanımasına, ait olduğu medeniyeti anlamlandırmasına ve geleceğe daha güvenle bakmasını sağlar" dedi.

"Çocukların Türkiye ailemizin çok kıymetli bir ferdi olduğunu hissederek yaş almasını önemsiyoruz"

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizler, devletimizin koruması altında olan her bir evladımızın kendi değerlerini tanıyıp, güçlü ve kendini güvende hissetmesini istiyoruz. Her çocuğumuzun kendi hikayesine güvenle sahip çıkmasını, büyük Türkiye ailemizin çok kıymetli bir ferdi olduğunu hissederek yaş almasını önemsiyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki aidiyet duygusu çocuk için görünmez ama güçlü bir dayanak noktasıdır. Çocuk, 'Ben bu ülkenin evladıyım. Bu kültür benim, bu tarih benim, bu miras benim' diyebildiğinde hayata daha güvenle tutunur" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, çocukları tebrik etti

Konuşmasında eser ortaya çıkaran çocukları tebrik eden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Herdaş Atölye ve Müze Kaşifleri Projesi'nin bu yönünü gerçekten çok kıymetli buluyorum. Bu proje, çocuklarımıza müzelerle, atölyelerle, kültürle, sanatla, bilimle aslında bir araya getirdi. ve yukarıda aslında ilk sizin eserlerinizi gördüğümde çocuklar ve akabinde sizlerle konuştuğumda, yürüttüğünüz eserlerinizde gözlerinizin ışığını gördüğümde, kendinizi anlatma biçiminizi gördüğümde ben oldukça heyecanlandım, sizlerle gurur duyuyorum. Öncelikle en büyük alkışım sizlere" ifadelerini kullandı.

"Bizim için her çocuğun başarısı, neşesi, yürüttüğümüz tüm bu hizmetlerin aslında en kıymetli sonuçlarıdır"

Yapılan işlerde gönüllülüğün önemli olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Biz gönüllülüğe çok inanıyoruz. Bu çocuklar hepimizin çocuğu. O yürekle sahip çıkmak, o yürekle yanlarında olmak, onların yolculuğunda onlara eşlik etmek ve içlerindeki o pırlantayı keşfedip dışarıya yansıtmak ise toplumun bir meselesidir. Bu kapsamda aslında gönüllülük, sadece küçük çaplı projelerle değil, uzun süreli yolculuklarda o pırlantanın daha hızlı dışarı yansıması. Çocuklarımız kendilerini çok net bir şekilde ifade etti. Ben yolculuklarının başından sonuna, kendilerine özgüvenlerinin geliştiğini çok net görebiliyorum. Koruyucu aile hizmetlerimizle çocuklarımızın sevgi, güven ve aidiyet duygusu içinde hayata hazırlanmasına güçlü bir imkan sağlıyoruz. Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2012 yılından bu yana yürüttüğümüz Gönül Elçileri Projesi ile bugün pek çok ülkenin örnek aldığı güçlü bir gönüllülük seferberliğine dönüştü. Bizim için her çocuğun başarısı, neşesi ve hayata umutla bakması yürüttüğümüz tüm bu hizmetlerin aslında en kıymetli sonuçlarıdır" dedi.

Tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Göktaş'tan Çocuklara Destek - Son Dakika

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