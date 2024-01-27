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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 15 Temmuz Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 15 Temmuz Derneği'ni ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Derneği'ni ziyaret etti. Göktaş, şehit yakınları, gaziler ve onların aileleriyle bir araya gelerek kahramanlıkların unutulmayacağını vurguladı. Ayrıca, Darülaceze İdare Meclisi Toplantısına başkanlık etti ve Anne olmaya hazırlanan Azra Akın'a yakın ilgi gösterdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 15 Temmuz Derneği\'ni ziyaret etti
27.01.2024 - 14:13,  Güncelleme: 14:17
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze İdare Meclisi Toplantısına başkanlık etti, 15 Temmuz Derneği'ne ziyarette bulundu.

Göktaş, İstanbul'daki programı kapsamında ilk olarak 15 Temmuz Derneği'ni ziyaret etti. Derneğe gelişinde 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Tunç ve dernek yönetimi tarafından karşılanan Göktaş, şehit yakınları, gaziler ve onların aileleriyle bir araya geldi.

Vatan ve bayrak uğruna gösterilen kahramanlıkların asla unutulmayacağını vurgulayan Göktaş, gösterilen kahramanlık ve fedakarlıkların gelecek nesillere aktarılması için gerekenin yapılacağını belirtti.

Şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla hep bir arada olduklarını dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

"15 Temmuz, hain planlara karşı ezan ve bayrak için savaşan milletimizin kazandığı bir zaferdir. Şehitlerimizin bıraktığı mirası korumak ve gazilerimizi desteklemek, milletimizin huzur, birlik ve beraberliği için durmaksızın çalışmak bizim görevimizdir. Şehit ve gazilerimizin vatanı için yaptıkları fedakarlıklar karşısında yapabileceklerimiz asla yeterli olmayacaktır. İman ve vatan sevgisiyle dolu bu millet için çalışmaya ve şehit yakınları ile gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Dernek Başkanı Tunç da ziyaretten duydukların memnuniyeti belirterek, Bakan Göktaş'a yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti. Göktaş, daha sonra şehit ve gazi yakınlarının taleplerini dinledi.

Göktaş daha sonra Darülaceze'nin Okmeydanı Yerleşkesi'ne geçerek Darülaceze İdare Meclisi Toplantısına başkanlık etti.

Anne olmaya hazırlanan Azra Akın'a yakın ilgi

Öte yandan, Bakan Göktaş, Darülaceze'deki toplantı öncesinde, Darülaceze İdare Meclisi üyesi Azra Akın'a yakın ilgi gösterdi.

Bu sene ikinci defa anne olmaya hazırlanan Akın ile sohbet eden Göktaş, Akın'dan hamilelik sürecine ilişkin bilgi aldı. Göktaş, Bakanlık olarak annelere yönelik yeni projeleri de hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirtti.

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "2024'te 4 kişilik bir aileyiz" ifadesiyle hamile olduğunu duyurmuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze, 15 Temmuz, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 15 Temmuz Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika


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