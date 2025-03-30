Bakan Göktaş Tekirdağ\'da Bayramlaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ Polis Evi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kentte düzenlenen bayramlaşma programında protokol üyeleri, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Tekirdağ Polis Evi'nde gerçekleşen programda Bakan Göktaş, katılımcılarla tek tek bayramlaşarak sohbet etti. Bayramlaşma programında Bakan Göktaş, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara bayram harçlığı dağıttı. - TEKİRDAĞ