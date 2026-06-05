Darülaceze'de kreş açılışı: 35 çocuk hizmette - Son Dakika
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Darülaceze'de kreş açılışı: 35 çocuk hizmette

Darülaceze\'de kreş açılışı: 35 çocuk hizmette
05.06.2026 15:28  Güncelleme: 15:33
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde açılışı yapılan kreşe ilişkin, "Yaşlılarımız, çocuklarımızın sesleriyle daha huzurlu, mutlu bir şekilde burada yaşamlarını sürdürmeye devam edecek" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde açılışı yapılan kreşe ilişkin, "Yaşlılarımız, çocuklarımızın sesleriyle daha huzurlu, mutlu bir şekilde burada yaşamlarını sürdürmeye devam edecek" dedi.

Yaklaşık 900 yaşlının faydalandığı Arnavutköy'de bulunan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde çalışan personelin yararlanması adına kreşin açılışı gerçekleşti. Açılışa katılan Bakan Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aile ve Nüfus 10 Yılı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"Yuvamız 35 çocuğumuza hizmet verecek"

Darülaceze Sosyal Yaşam Şehrinin çocuk bakımevinin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, "Bu yuvamız 35 çocuğumuza hizmet verecek. Burada çalışan personelimiz adına çok kıymetli bir çalışma. Milli Eğitim müfredatına uygun bakımevimizde, çocuklarımız gün boyunca hizmet alacak" diye konuştu.

"İş yaşam dengesini oluşturmak için personellerimize yönelik destekleri çoğaltmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Aile ve Nüfus 10 Yılı doğrultusunda Türkiye genelinde kamu kurumlarında kreş ve çocuk bakımevleri seferberliği başlattıklarını anımsatan Göktaş, "Bu hafta Bakanlığımızın merkez binasında da yine benzer bir kuruluşumuzu açtık. Geçtiğimiz hafta başka kuruluşlar açtık. Türkiye genelinde kamu kurumları bu seferberlik doğrultusunda projeleri yürütmeye devam edecek. Diğer yandan yine belediyelerimiz de benzer şekilde çalışmalarını sürdürecek. Biz iş yaşam dengesini oluşturmak için personellerimize yönelik bu tür destekleri çoğaltmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Darülaceze'nin kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren bir yer olduğunu, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'yle Şişli'deki tarihi yerleşkenin bir benzerini burada oluşturmuş olduklarını dile getirdi.

"Yaşlılarımız, çocuklarımızın sesleriyle daha huzurlu"

Tesisin Avrupa'da ödüllü bir mimariye sahip olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bir yandan 900'e kadar yaşlımızın burada hizmet alması, diğer yandan çocuklarımızın ev güvencesinde bir yuvada bulunması bizler için çok kıymetli. Bu tür çalışmaları, özellikle kuşaklar arası bağları güçlendiren bu yapıları çok kıymetli buluyoruz. Yaşlılarımız, çocuklarımızın sesleriyle daha huzurlu, mutlu bir şekilde burada yaşamlarını sürdürmeye devam edecek. Bu tür çalışmaları Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

Yaşlı ve çocuklarla beraber kreşin açılış kurdelesini kesen Bakan Göktaş, çocukların bulunduğu sınıf ve oyun alanlarını gezdi, incelemelerde bulundu.

Çocuklarla bir araya gelerek boyama yapan ve sohbet eden Göktaş, çocuklara oyuncak hediye etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Darülaceze'de kreş açılışı: 35 çocuk hizmette - Son Dakika

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