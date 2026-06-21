Bakan Güler\'den Babalar Günü Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, babaların aile ve toplum yapısındaki önemine dikkat çekerek tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ailesi için fedakarca çalışan, çocuklarına sevgisiyle yol gösteren ve varlığıyla güven veren tüm babaların Babalar Günü'nü en içten dilekleriyle kutladı.

Bakan Güler, babaların çocukları için güvenli bir liman ve hayat tecrübeleriyle yol gösteren en önemli rehberler olduğunu belirterek, "Babalar; karşılıksız sevgileriyle çocuklarının sığındığı güvenli bir liman, hayat tecrübeleriyle yol gösteren bir rehber, duruş ve davranışlarıyla ise evlatlarına örnek olan en kıymetli rol modellerdir" ifadelerini kullandı.

Çocukların doğru ile yanlışı ayırt etmeyi, sorumluluk almayı, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve vatan sevgisini çoğu zaman babalarının sözlerinden ve yaşam mücadelelerinden öğrendiğini vurgulayan Bakan Güler, babaların kültürel ve manevi değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında, milli kimliğin ve toplumsal birlikteliğin korunmasında önemli sorumluluklar üstlendiğini kaydetti.

Mesajında, nesilleri milli ve manevi değerlerle yetiştiren tüm babalara hak ettikleri sevgi, saygı ve vefanın gösterilmesinin ortak bir sorumluluk olduğunu belirten Bakan Güler, "Bu anlamlı gün vesilesiyle, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli babalarına şükran ve minnetlerimi sunuyor; vatanımıza ve milletimize hayırlı nesiller kazandıran tüm babalarımızı saygıyla selamlıyorum" dedi.

Bakan Güler, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugünlere ulaşılmasında emeği bulunan devlet büyüklerini, aziz şehitleri ve kahraman gazileri yetiştiren fedakar babaları rahmet, minnet ve saygıyla andığını ifade etti.

Mesajının sonunda tüm babaların Babalar Günü'nü bir kez daha kutlayan Güler, babalara aileleriyle birlikte sağlık, huzur, mutluluk ve bereket dolu nice yıllar diledi. - ANKARA