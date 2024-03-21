Bakan Güler'i down sendromlu çocuklar karşıladı
BAYBURT - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler memleketi Bayburt'a geldi. Bakan Güler'i down sendromlu çocuklar karşıladı.
Erzurum'dan karayolu ile geldiği Bayburt'ta Orman İşletme Müdürlüğü kavşağı okullar bölgesinde karşılanan Bakan Güler, beraberindeki araçlarla Bayburt Valiliği önüne geldi. Bakan Güler'e '21 Mart Dünya Down Sendromu Günü' dolayısıyla özel gereksinimli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.
Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Güler'e Bayburt Valisi Mustafa Eldivan çini tablo hediye etti.
Bakan Güler, Valilik ziyaretinin ardından şehit ailesi ziyareti gerçekleştirecek, iftarını şehit aileleri ve gazilerle birlikte yapacak.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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