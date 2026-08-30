Bakan Gürlek'ten KKTC'ye Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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Bakan Gürlek'ten KKTC'ye Geçmiş Olsun Mesajı

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Adalet Bakanı Gürlek, KKTC'deki gemi kazasına ilişkin geçmiş olsun dedi, arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "KKTC'deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; arama kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını ve kayıp vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasını temenni ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi sosyal medya hesabından Girne açıklarında katamaran tipi yolcu gemisinin su alarak batması ile ilgili açıklamada bulundu. Gürlek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, arama kurtarma çalışmalarının takip edildiğini bildirdi.

"KKTC'deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında, Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halinde olan yolcu gemisinin su alması sonucu alabora olduğunu üzüntüyle öğrendim. Bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kazanın ardından KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarının koordinasyonunda başlatılan arama kurtarma çalışmalarının, tüm imkan ve kabiliyetler seferber edilerek kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü yakından takip ediyoruz. Kazada etkilenen vatandaşlarımıza, yolcularımıza, mürettebatımıza ve KKTC'deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; arama kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını ve kayıp vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Gürlek'ten KKTC'ye Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika

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