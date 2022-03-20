Bakan Kasapoğlu'nun amcası İbrahim Kasapoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'nun amcası İbrahim Kasapoğlu son yolculuğuna uğurlandı

20.03.2022 00:58
Bakan Kasapoğlu'nun amcası İbrahim Kasapoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun amcası İbrahim Kasapoğlu, Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun amcası İbrahim Kasapoğlu, Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun amcası İbrahim Kasapoğlu (71), Manisa'da bir yakınını ziyaret ettiği sırada ani bir rahatsızlık geçirdi ve kalbi durdu. Hastaneye kaldırılan Kasapoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merhum Kasapoğlu'nun cenazesi ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırıldı. Cenaze namazı öncesinde Bakan Kasapoğlu, taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, spor dünyasından isimler, ailesi ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kasapoğlu'nun naaşı defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığı'na götürüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bakan Kasapoğlu'nun amcası İbrahim Kasapoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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