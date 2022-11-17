Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananlar hakkında bilgi verdi. Yapılan paylaşımda Koca, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu: 81 yaralıdan 13'ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8'inin durumu orta, 3'ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, Fahrettin Koca, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Bakan Koca: 'İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişinin 13'ünün tedavisi devam ediyor 2 yaralı yoğun bakımda' - Son Dakika

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