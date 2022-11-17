Bakan Koca: "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişinin 13'ünün tedavisi devam ediyor 2 yaralı yoğun bakımda" - Son Dakika
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Bakan Koca: "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişinin 13'ünün tedavisi devam ediyor 2 yaralı yoğun bakımda"

17.11.2022 19:31
Bakan Koca: "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişinin 13'ünün tedavisi devam ediyor 2 yaralı yoğun bakımda"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişinin tedavisi devam ediyor 2 yaralı yoğun bakımda" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişinin tedavisi devam ediyor 2 yaralı yoğun bakımda" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananlar hakkında bilgi verdi. Yapılan paylaşımda Koca, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu: 81 yaralıdan 13'ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8'inin durumu orta, 3'ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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İstiklal Caddesi, Fahrettin Koca, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Koca: 'İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişinin 13'ünün tedavisi devam ediyor 2 yaralı yoğun bakımda' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Koca: "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişinin 13'ünün tedavisi devam ediyor 2 yaralı yoğun bakımda" - Son Dakika
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