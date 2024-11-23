Bakan Kurum Adıyaman'a 5. Ziyaretini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Bakan Kurum Adıyaman'a 5. Ziyaretini Gerçekleştirdi

Bakan Kurum Adıyaman\'a 5. Ziyaretini Gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da 17 bin 713 ev ve iş yerinin depremzedelere teslim edildiğini açıkladı. Yıl sonuna kadar bu sayının 30 bine çıkması bekleniyor.

23.11.2024 15:38  Güncelleme: 15:43
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son 4,5 ayda Adıyaman'a 5. ziyaretini gerçekleştirdi. Kentte yapılan İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Bakan Kurum, Adıyaman'da 17 bin 713 ev ve iş yerinin depremzedelere teslim edildiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son 4,5 ayda Adıyaman'a 5. ziyaretini gerçekleştirdi. Kentte yapılan İl Koordinasyon Toplantısı'nda 6 Şubat depremleri sonrası Adıyaman'daki son durum değerlendirmesi yapıldı.

"Adıyaman'da 17 bin 713 ev ve iş yeri teslim edildi"

Bakan Kurum, Adıyaman'da 17 bin 713 ev ve iş yerinin teslim edildiğini ifade ederek, "Adıyaman'da 17 bin 713 ev ve iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar da bu sayı 30 bine yükselecek. 2025 yılı sonunda Adıyaman'da tam 42 bin 136 ev ve iş yeri teslim edilecek" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Japonya'da olduğu için toplantıya katılmazken, Adıyaman Valisi, Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve bakanlık bürokratları katıldı. Deva Partili Çelikhan Belediye Başkanı Mahmut Şahin ve Deva Partili Besni Suvarlı Belde Belediye Başkanı Haydar Sert de toplantıda yer aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Kurum Adıyaman'a 5. Ziyaretini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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