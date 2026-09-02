Bakan Memişoğlu: Gebe kadın ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasından etkilenen 35 haftalık hamile kadının ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildiğini açıkladı. Bakan, hastanın durumunun yakından takip edildiğini belirterek kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Girne'de meydana feribot kazasından etkilenen hamile kadının ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildiğini açıkladı.
Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasından etkilenen 35 haftalık gebe vatandaşımızı, sağlık ekiplerimizin gözetiminde ambulans uçakla Kocaeli'ye naklettik. Hastamızın durumunu yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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