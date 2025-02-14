Bakan Murat Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beratı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bakan Murat Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beratı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından fahri hemşehrilik beratı ile onurlandırıldı. Bakan Kurum, Hatay'ın eski güzel günlerine kavuşturulması için çalışacaklarını belirtti.

14.02.2025 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendisini fahri hemşehri ilan eden Hataylılara teşekkür etti. Sosyal medya hesabından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün mesajını alıntılayan Bakan Kurum, "Medeniyetlerin Beşiği Hatay'ımızı eski güzel günlerine kavuşturacak. Hemşehrilerimizin teveccühüne layık olacağız" dedi.

AK Parti grubunun Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesini içeren önergesi kabul edildi. Önergede, "6 Şubat'taki depremlerden sonra başta Hatay'ımız olmak üzere depremden etkilenen bölge illerinde olağanüstü bir gayretle çalışarak şehirlerimizin yeniden ayağa kalkmasında önemli katkıları olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi" ifadeleri yer aldı.

Başkan Öntürk duyurdu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediye Meclisimizde büyük destekle alınan kararla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum artık fahri hemşehrimiz. Hatay'ımızın yeniden ayağa kalkışında her zaman yanımızda olan Bakanımıza bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederiz" dedi.

Bakan Kurum: "Gönlümüz zaten Hataylıydı"

Başkan Öntürk'ün bu mesajını alıntılayan Bakan Kurum, Hataylılara teşekkür etti. Bakan Kurum mesajında şu ifadelere yer verdi: Gönlümüz zaten Hataylıydı, hep Hatay'dan yanaydı. Hatay sevgimizi fahri hemşehrilikle taçlandıran Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'ne şükranlarımı sunuyorum. Medeniyetlerin Beşiği Hatay'ımızı eski güzel günlerine kavuşturacak, hemşehrilerimizin teveccühüne layık olacağız. Birliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun.

Malatya'nın da fahri hemşehrisi

Konutların yer seçiminden, inşaatların ilerleme durumuna, yol ve alt yapı hizmetlerine kadar pek çok konuyu 11 ilde yerinde inceleyen Bakan Kurum'a daha önce asrın felaketi sonrası yaptığı çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından da fahri hemşehrilik beratı verilmişti.

Depremin ardından ağır yıkıma uğrayan Hatay'daki çalışmalar kapsamında kentte bugüne kadar 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 bağımsız bölüm teslim edildi. Yılsonuna kadar 153 bin 248 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Murat Kurum, Politika, Yerel, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Murat Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beratı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
10:39 Kur’an-ı Kerim’e küstah saldırı Yakalanıp tekme tokat dövüldü Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü
10:39 Galatasaray’ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?
10:26 Merkez’in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30’a yükseldi Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi
03:46 ABD’den Ankara’yı küplere bindirecek F-35 kararı ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
15:36 Adalet Bakanı Tunç’tan TÜSİAD’ın eleştirilerine ilk yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt
15:34 Adana Demirspor maçı emsal oldu Galatasaray’dan TFF’ye hodri meydan Adana Demirspor maçı emsal oldu! Galatasaray'dan TFF'ye hodri meydan
15:32 Kocaeli’de şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35’lik zam tepki topluyor Kocaeli'de şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35'lik zam tepki topluyor
15:16 Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek
15:13 Sezen Aksu, Ferdi Tayfur’un ’Bana Sor’ şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara’da yayınlandı Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara'da yayınlandı
14:53 Böyle talihsizlik görülmedi Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı Böyle talihsizlik görülmedi! Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı
14:50 Neymar 11.345 saat oyun oynadı Neymar 11.345 saat oyun oynadı
14:50 Güvenlik görevlisi görev yaptığı bankanın içinde intihar etti Güvenlik görevlisi görev yaptığı bankanın içinde intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 11:10:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Murat Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beratı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.