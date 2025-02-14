Bakan Murat Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beratı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendisini fahri hemşehri ilan eden Hataylılara teşekkür etti. Sosyal medya hesabından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün mesajını alıntılayan Bakan Kurum, "Medeniyetlerin Beşiği Hatay'ımızı eski güzel günlerine kavuşturacak. Hemşehrilerimizin teveccühüne layık olacağız" dedi.

AK Parti grubunun Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesini içeren önergesi kabul edildi. Önergede, "6 Şubat'taki depremlerden sonra başta Hatay'ımız olmak üzere depremden etkilenen bölge illerinde olağanüstü bir gayretle çalışarak şehirlerimizin yeniden ayağa kalkmasında önemli katkıları olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi" ifadeleri yer aldı.

Başkan Öntürk duyurdu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediye Meclisimizde büyük destekle alınan kararla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum artık fahri hemşehrimiz. Hatay'ımızın yeniden ayağa kalkışında her zaman yanımızda olan Bakanımıza bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederiz" dedi.

Bakan Kurum: "Gönlümüz zaten Hataylıydı"

Başkan Öntürk'ün bu mesajını alıntılayan Bakan Kurum, Hataylılara teşekkür etti. Bakan Kurum mesajında şu ifadelere yer verdi: Gönlümüz zaten Hataylıydı, hep Hatay'dan yanaydı. Hatay sevgimizi fahri hemşehrilikle taçlandıran Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'ne şükranlarımı sunuyorum. Medeniyetlerin Beşiği Hatay'ımızı eski güzel günlerine kavuşturacak, hemşehrilerimizin teveccühüne layık olacağız. Birliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun.

Malatya'nın da fahri hemşehrisi

Konutların yer seçiminden, inşaatların ilerleme durumuna, yol ve alt yapı hizmetlerine kadar pek çok konuyu 11 ilde yerinde inceleyen Bakan Kurum'a daha önce asrın felaketi sonrası yaptığı çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından da fahri hemşehrilik beratı verilmişti.

Depremin ardından ağır yıkıma uğrayan Hatay'daki çalışmalar kapsamında kentte bugüne kadar 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 bağımsız bölüm teslim edildi. Yılsonuna kadar 153 bin 248 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak. - ANKARA