OHAL kapsamında eğitim tedbirleri kararnamesi Resmi Gazete'de

OLAĞANÜSTÜ hal (OHAL) ilan edilen illerde eğitim alanında düzenlemeler yapılamasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; OHAL ilan edilen illerde depremden etkilenen vatandaşlara Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda sunulan yemek, konaklama, temizlik gibi hizmetler ücretsiz verilecek ve giderleri bakanlık bütçesinden karşılanacak. OHAL bölgesindeki özel öğretim kurumları için verilen kurum açma izni süreleri, 3 aylığına durdurulacak. OHAL ilan edilen illerde kapanan veya kapatılan özel eğitim kurumlarının devir ve teslim etmesi gereken mühürleri, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili teslim edilmesi gereken evrakları deprem sebebiyle teslim edememesi halinde kurumlara herhangi bir idari para cezası uygulanmayacak.

Hizmet binası yıkılan veya hasar nedeniyle faaliyetleri geçici veya sürekli olarak durdurulan öğretmenevi ve akşam sanat okullarında istihdam edilen işçilerin ücretleri veya iş akdinin sona ermesine bağlı tazminatlarının ödenmesinde, işletme bütçesinin yetersiz olması halinde bu kurumlara 3 aylığına bakanlık bütçesinden kaynak aktarılabilecek.

Parasız yatılı ve burslu olarak okuyan öğrencilerin aynı ilde veya başka bir ildeki parasız yatılıya yerleştirilmesi veya özel eğitim kurumlarına nakil olmaları halinde ödenen burslar, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sonuna kadar kesilmeyecek. Deprem felaketi sebebiyle annesini, babasını ya da vasisini kaybeden öğrencilere, örgün eğitime devam etmek şartıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılının sonuna kadar 2684 sayılı Kanun uyarınca ödenen burs kadar aylık eğitim desteği verilecek.