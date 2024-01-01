Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi esnaflarını ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi esnaflarını ziyaret etti.

Bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'de bulunan Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç yeni sezon açılışını yapan Erciyes Kayak Merkezi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşların sıcak ve samimi ilgilisi ile karşılaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Esnaf dostu Başkan Büyükkılıç, ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ile birlikte Erciyes'e gelen misafirlerimizin uğrak noktası olan esnaflarımızı ziyaret ederek bereketli kazançlar diledik" dedi.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte kayak severlerin kış aylarında akın ettiği Erciyes'in, bu sezonda yerli ve yabancı yüzbinlerce turisti ağırlamasını beklediklerini ifade eden Büyükkılıç, bölge esnafının da bu ilgiden en güzel şekilde yaralanmasını arzu ettiklerini belirtti.

Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç, günün anısına esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - KAYSERİ