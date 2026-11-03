Bakan Sucuoğlu, Girne faciasında son kayıp çocuğun bulunmasının zor olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Sucuoğlu, Girne faciasında son kayıp çocuğun bulunmasının zor olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Sucuoğlu, Girne'deki gemi faciasında kayıp son çocuğun bulunabilecek durumda olmadığını, akıntının onu uçuruma sürüklemiş olabileceğini söyledi. Son bulunan kişi yaklaşık 650 metre derinlikten çıkarılırken derin uçurumlar ve güçlü akıntılar aramaları zorlaştırıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu, Girne'deki gemi faciasına ilişkin "Bir tane çocuğumuz kaldı, o da bulunabilecek durumda değil. Tahminler akıntının onu sürüklediği yönünde. Çok üzücü, aile için de çok üzücü" açıklaması yaptı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sucuoğlu, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasının ardından yürütülen arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Deniz tabanındaki derin uçurumlar ve güçlü akıntılar nedeniyle arama çalışmalarının son derece zor şartlarda gerçekleştirildiğini belirten Sucuoğlu, kayıp son kişinin akıntının etkisiyle deniz tabanındaki uçuruma sürüklenmiş olabileceğini ifade etti.

"Tahminleri akıntının onu uçuruma attığı yönünde"

Arama çalışmalarında su altı robotlarından yararlanıldığını belirten Sucuoğlu, son bulunan kişinin yaklaşık 650 metre derinlikten çıkarıldığını belirterek, operasyonun Türkiye açısından rekor niteliğinde, dünya genelinde ise sayılı örneklerden biri olduğunu kaydetti. Kayıp son kişinin bulunma ihtimaline ilişkin konuşan Sucuoğlu, "Bir tane çocuğumuz kaldı, o da bulunabilecek durumda değil. Tahminler akıntının onu sürüklediği yönünde. Çok üzücü, aile için de çok üzücü" dedi. Faciada hayatını kaybedenlerin ailelerini sık sık ziyaret ettiğini belirten Sucuoğlu, ailelerin en büyük beklentisinin yakınlarının naaşlarına ulaşarak dua edebilecekleri bir mezara kavuşmak olduğunu söyledi.

Ada 74 gemisinin sefere çıkmasına izin verilmeyecek

Programda Ada 74 gemisinin durumuna da değinen Faiz Sucuoğlu, geminin ciddi teknik sorunları bulunduğunu ve mevcut haliyle sefere çıkarılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Geminin oldukça yıpranmış olduğunu belirten KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, "Biz görevde olduğumuz sürece bu gemi 1 milim dahi yerinden kıpırdayamaz" ifadelerini kullandı. Girne'deki facianın ardından deniz taşımacılığında yaşanan sorunlara da değinen KKTC'li bakan, Türkiye ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda tır taşımacılığı kapasitesinin artırıldığını belirtti. Mersin'de bir dönem yaklaşık 380 tırın beklediğini aktaran Faiz Sucuoğlu, günlük 380 tır taşıma kapasitesine ulaşıldığını, gelecek hafta ise 80 tır kapasiteli yeni bir geminin daha filoya katılmasının planlandığını bildirdi. Sucuoğlu, deniz taşımacılığındaki aksaklıkların giderilmesiyle temel ihtiyaç maddelerinin tedarikinde yaşanan sorunların da çözülmeye başladığını ifade etti.

Kaynak: İHA
GüncelDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Mehmet Günsür’den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin
Suçüstü yakalandılar Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
15:46
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim
Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
15:42
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
14:44
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
14:05
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 15:57:31. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Sucuoğlu, Girne faciasında son kayıp çocuğun bulunmasının zor olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android