Bakan Tunç, Akademisyen Buluşmaları Programında Üniversitelerle İş Birliğini Vurguladı - Son Dakika
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Bakan Tunç, Akademisyen Buluşmaları Programında Üniversitelerle İş Birliğini Vurguladı

Bakan Tunç, Akademisyen Buluşmaları Programında Üniversitelerle İş Birliğini Vurguladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen 'Akademisyen Buluşmaları' programında, üniversitelerin adalet sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlama rolüne dikkat çekti. Bakan Tunç, akademisyenlerden adalet algısının güçlenmesine destek olmalarını beklediğini ifade etti.

28.09.2024 17:19  Güncelleme: 17:22
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Akademisyen Buluşmaları" programına katıldı.

Adalet Bakanlığı ile üniversiteler arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek adına düzenlenen etkinliğe Bakan Tunç'un yanı sıra; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Prof. Dr. Yüksel Göktaş ve Prof. Dr. Reyhan Keleş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Program öncesinde, Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezini gezen Bakan Tunç, merkezin yürüttüğü çalışmalar hakkında Merkez Müdürü Prof. Dr. Levent Gültekin'den ayrıntılı bilgi aldı. Bu ziyaret esnasında merkezin Türkiye'nin biyoçeşitliliği üzerine yaptığı araştırmalar ve ülkeye sağladığı katkılar gündeme geldi.

Ziyaretin ardından, Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Konferans Salonunda düzenlenen programa katılan Bakan Tunç, akademisyenlerle bir araya geldi. Programda, üniversitelerin adalet sisteminin güçlendirilmesi ve toplumsal huzurun sağlanması sürecindeki rolüne değinen Bakan Tunç, akademik dünyada yürütülen her bilimsel çalışmanın, ülkenin gelişimine ve kalkınmasına büyük katkı sağladığını vurguladı.

"Adaletin Sağlanmasında, Bilimsel Araştırmalar ve Akademisyenlerin Katkıları Büyük Önem Taşıyor"

Bakan Tunç, konuşmasında hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanmasında bilimsel araştırmaların ve akademisyenlerin katkılarının önemine dikkat çekti. Ayrıca, akademisyenlerden beklentilerinin sadece akademik yayınlarla sınırlı kalmayıp, toplumun adalet algısının güçlenmesine de katkıda bulunmaları olduğunu belirtti.

Tunç, bilim dünyasıyla iş birliğinin, adalet mekanizmasının daha etkin ve verimli işlemesi açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, Adalet Bakanlığı olarak üniversitelerle her türlü ortak çalışmaya açık olduklarını dile getirdi. Konuşmasının sonunda, üniversitelerin sadece eğitim kurumları değil, aynı zamanda toplumsal sorunların çözümüne de katkı sağlayacak fikirlerin üretildiği merkezler olduğunu hatırlatan Bakan Tunç, programın sonunda gelen soruları yanıtladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Yılmaz Tunç, Politika, erzurum, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Tunç, Akademisyen Buluşmaları Programında Üniversitelerle İş Birliğini Vurguladı - Son Dakika

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