Bakan Uraloğlu: 30 Ağustos Cumhuriyet\'in temelini oluşturdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "30 Ağustos Zaferi, işgal altındaki bir ülkeyi yeniden bağımsız kılmakla kalmamış, üzerine Cumhuriyetimizin sağlam temellerinin atıldığı bir zemin de hazırlamıştır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Bugün, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkıyla yazdığı 30 Ağustos Zaferinin 104'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Aziz Türk milletinin tarihe kazıdığı bu büyük başarıyı bir kez daha iftiharla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarihte, ağustos ayının hep bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Malazgirt'te Anadolu'nun kapıları aralanmış, Mercidabık'ta yeni ufuklar açılmış, Sakarya'da düşman durdurulmuş, nihayet 30 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'la vatan toprakları tamamen hürriyetine kavuşmuştur. 30 Ağustos Zaferi, işgal altındaki bir ülkeyi yeniden bağımsız kılmakla kalmamış, üzerine Cumhuriyetimizin sağlam temellerinin atıldığı bir zemin de hazırlamıştır. Bugün hala o zeminin üzerinde yükseliyor, o iradeden güç alıyoruz."

"Milletimizin refahını büyütecek, ülkemizi bölgesinin lojistik üssü haline getirecek eserleri birer birer hayata geçiriyoruz"

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu emaneti geleceğe taşımanın sorumluluğuyla hareket ettiklerini dile getirdi. Uraloğlu, "Ecdadın kanıyla, teriyle kazandığı bu topraklarda bugün yollarla, raylarla, köprülerle, tünellerle, uçuş pistleriyle, limanlarla örülü bir ulaşım ağı kuruyor; milletimizin refahını büyütecek, ülkemizi bölgesinin lojistik üssü haline getirecek eserleri birer birer hayata geçiriyoruz. Her yeni hat, her yeni köprü, aslında 1922'de kazanılan bağımsızlığı ekonomik ve stratejik alanda da pekiştirme çabamızın somut bir yansımasıdır" dedi.

Söz konusu çabanın son dönemdeki en önemli halkalarından biri, Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak olan Kalkınma Yolu Projesi olduğunu anlatan Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Bu proje Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye sınırına, oradan da Avrupa'ya uzanacak yaklaşık bin 200 kilometrelik bu koridor; demiryolu, otoyol, enerji nakil ve iletişim hatlarını bir arada barındıran, kıtalar arası ticarete yeni bir omurga kazandıracak dev bir eserdir. Cumhurbaşkanımızın kararlı vizyonu doğrultusunda yürüttüğümüz bu çalışmayı, Ağustos'un zafer dolu ruhuna yakışan bir kazanım olarak görüyoruz. Bu proje tamamlandığında, ülkemizin jeostratejik konumu bir kez daha milletimizin lehine, bölgesel refahın ve barışın hizmetine dönüşecektir."

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz ulaşım

Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı daha da anlamlı kılmak adına, vatandaşların yanında olmayı sürdürdüklerini de belirterek, "Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ve İzmir'de İZBAN hatlarımız gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Böylece milyonlarca vatandaşımızın bayram coşkusunu şehrin dört bir yanına özgürce taşımasına, sevdikleriyle buluşmasına vesile olmayı; geniş kitlelere yaymayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Uraloğlu, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle; bize bu toprakları emanet eden kahraman gazilerimizi ise şükranla yad ediyorum. Onların bıraktığı emaneti büyüterek geleceğe taşımak, milletimizin birliğini ve vatanımızın bekasını çelikten bir irade ile korumak en büyük vazifemizdir ve bu vazifeden asla geri durmayacağız" dedi.