Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'yı hızlı trenle 2 saat 15 dakikada Ankara ve İstanbul'a bağlayacak Osmaneli-Bursa Hızlı Tren Hattı ile Emek-YHT Gar- Şehir Hastanesi Metro Hattı'nda ilk test sürüşlerini gerçekleştirdi. Hattın tamamının işletmeye alınmasıyla yıllık 29,9 milyon yolcu ve 59,7 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşılacağını açıklayan Bakan Uraloğlu, Bursa'da hızlı tren seferlerinin 2027 yılının ilk yarısında başlayacağını duyurdu.

Bursa'nın yıllardır beklediği hızlı tren projesinde tarihi gün geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'ya gelerek Osmaneli-Bursa Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında ilk testi kendi gerçekleştirdi. Yenişehir Havalimanı YHT İstasyonu'ndan başlayıp Bursa YHT Garı'nda sona eren test sürüşü öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, projelerdeki son durumu ve hedefleri paylaştı. Test sürüşüne Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ile Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

Hızlı trenle doğrudan ulaşılan il sayısı 15'e çıkacak

Osmaneli-Bursa Hızlı Tren Hattı ve Şehir Hastanesi Metrosu'nun test sürüşleri için Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Uraloğlu, ulaşımın üretimi, kalkınmayı ve istihdamı birbirine bağlayan stratejik bir altyapı olduğunu vurguladı. 2002 yılından bu yana demiryollarını devlet politikası haline getirdiklerini belirten Uraloğlu, "2002'de 10 bin 948 kilometre olan demiryolu ağımızı 14 bin 272 kilometreye çıkardık. Sıfırdan inşa ettiğimiz hızlı tren ağımızı 2 bin 604 kilometreye ulaştırdık. En son 9 Ekim'de hizmete açtığımız Çerkezköy-Kapıkule Hattımızla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren konforuna kavuşturduk. Böylece doğrudan yüksek hızlı trenle ulaşılabilen il sayımızı 11'den 14'e yükselttik. Çok yakında bu yolculuğa Bursa'mızı da ekliyoruz. Osmaneli-Bursa hattımızın hizmete alınmasıyla hızlı trenle doğrudan ulaşılabilen il sayımız 14'ten 15'e çıkacak. Böylece ticareti ve üretim gücüyle ülkemizin lokomotif şehirlerinden Bursa'mız, hızlı trenin sağladığı hız ve konforun yanı sıra yeni ulaşım ve ticaret imkanlarına da kavuşacak" dedi.

Bursa 9 istasyonla hem YHT ağına hem limanlara bağlanıyor

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın güzergahı ve mühendislik detayları hakkında bilgi veren Uraloğlu, hattın doğuda Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul YHT hattına, batıda ise mevcut Kuşcenneti İstasyonu üzerinden Bandırma-İzmir demiryoluna bağlanacağını ifade etti. Proje kapsamında Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu, Bursa Gar, TEKNOSAB, Karacabey ve Dağkadı olmak üzere 8 yeni istasyon inşa edildiğini ve mevcut Kuşcenneti İstasyonu ile birlikte toplam 9 istasyonla hizmet verileceğini aktaran Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Osmaneli-Bursa arasındaki 106 kilometrelik kesimde; 21 ana tünel, 13 kaçış tüneli, 12 viyadük, 13 demiryolu köprüsü, 56 altgeçit, 25 üstgeçit, 123 menfez ve çok sayıda diğer sanat yapılarıyla birlikte 369 sanat yapısının tamamını bitirdik. Hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık ve test süreçlerini başlattık. Bursa-Bandırma kesiminde ise yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"2027 yılı ilk yarısı içinde hızlı tren seferlerine başlayacağız"

Yenişehir Havalimanı İstasyonu ile Bursa Gar İstasyonu arasında gerçekleştirilen test sürüşüyle Bursa'nın demiryolu ulaşımında yeni bir dönemin kapılarının aralandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa hattı ile Ankara-İstanbul YHT Hattı arasındaki entegrasyon testlerinin de yapılacağını bildirdi. Raydan sinyalizasyona, elektrifikasyondan haberleşme sistemlerine kadar tüm bileşenlerin titizlikle kontrol edildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Testlerin ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından inşallah Bursa'mızda 2027 yılı ilk yarısı içinde hızlı tren seferlerine başlayacağız" diye konuştu.

Ankara ve İstanbul 2 saat 15 dakikaya düşüyor

Projenin şehirler arası seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltacağına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, ulaşım süreleri ve taşıma kapasitelerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bursa'mızdan Ankara'ya ve İstanbul'a seyahat süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bursa-Bilecik 45 dakika, Bursa-Eskişehir 1 saat ve Bursa-Konya arası da 2 saat 50 dakika olacaktır. Projemiz, yolcu taşımacılığının yanında yük taşımacılığına da büyük hizmet sunacaktır. Hattımızın tamamının işletmeye alınmasıyla yıllık 29,9 milyon yolcu ve 59,7 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağız. Bursa-Bandırma kesiminin tamamlanmasıyla birlikte Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi TEKNOSAB ve Karacabey, Kuşcenneti üzerinden Bandırma Limanı'na bağlanacak. Böylece otomotiv, makine ve kimya sanayisi başta olmak üzere bölgemizdeki üreticilerimiz, yüksek hacimli yüklerini demiryoluyla limana ulaştırabilecek. Ayrıca Yenişehir Havalimanı İstasyonumuzla havalimanına demiryolu bağlantısı sağlayarak hava ve demiryolu ulaşımını da bütünleştireceğiz."

Şehir Hastanesi Metrosu'nda fiziki ilerleme yüzde 87'ye ulaştı

Test sürüşü gerçekleştirilen bir diğer önemli proje olan Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı hakkında da konuşan Uraloğlu, mevcut Emek-Arabayatağı Metro Hattı'nın Mudanya Bulvarı'nı geçerek önce Yüksek Hızlı Tren Garı'na, ardından Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldığını söyledi. Bursa'daki 56,5 kilometrelik kent içi raylı sistem ağını 6 kilometre uzunluğundaki ve 4 istasyondan oluşan bu yeni hatla daha da ileriye taşıdıklarını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Hattımızın Emek-Balat arasındaki 1,1 kilometrelik ilk kesimini 2024 yılında hizmete açarak vatandaşlarımızın kullanımına sunmuştuk. Şimdi ise Geçit/Balat, Ahmet Yesevi, YHT Gar ve Şehir Hastanesi istasyonları arasındaki çalışmalarda önemli bir aşamaya geldik. Bu kesimde demiryolu işleri ve katener imalatlarını tamamladık. Hattımızı enerjilendirerek metro araçlarıyla test faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Projemizde genel fiziki ilerlemeyi yüzde 87 seviyesine ulaştırdık. İnşallah test ve hazırlık süreçlerini tamamlayarak bu hattımızı da 2027 yılının ilk yarısında hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz."

Kestel ve Üniversite'den Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşım

Projenin Bursa'nın şehir içi ulaşımıyla şehirler arası ulaşımını doğrudan birbirine bağlayacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Mevcut metro hattımızı YHT Gar İstasyonuyla entegre ederek Bursa'yı hem kendi içinde hem de ülkemizin diğer şehirleriyle raylar üzerinden birbirine bağlıyoruz. Böylece Kestel'den ve Üniversite'den Şehir Hastanesi'ne kadar kesintisiz raylı sistem ulaşımının önünü açıyoruz. Yüksek hızlı trenle Bursa'ya gelen vatandaşlarımız, YHT Gar İstasyonu'ndan metroya aktarma yaparak şehrimizin önemli merkezlerine ve Şehir Hastanesi'ne kolaylıkla ulaşabilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Her iki projenin aynı büyük ulaşım vizyonunun birbirini tamamlayan parçaları olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Uraloğlu, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, yüklenici firmalar ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

Öte yandan Bakan Uraloğlu, program kapsamında Bursaray'ın YHT Gar Metro İstasyonu - Emek Metro İstasyonu arasında da test sürüşü yaparak projelerdeki son durumu yerinde inceleyecek.