Bakan Uraloğlu, Divriği-Kars hattı ihalesinin 22 Aralık 2026'da yapılacağını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu, Divriği-Kars hattı ihalesinin 22 Aralık 2026'da yapılacağını açıkladı

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Bakan Uraloğlu, Divriği-Kars hattı ihalesinin 22 Aralık 2026\'da yapılacağını açıkladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Divriği-Kars-Gürcistan Sınırı demiryolu hattı modernizasyonunda dört kesimin yapım ihalesinin 22 Aralık 2026'da yapılacağını açıkladı. Projenin yapım çalışmalarının 4 yılda tamamlanması öngörülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Türkiye Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme Projesi kapsamında Divriği-Kars- Gürcistan Sınırı Demir Yolu Hattı'nın modernizasyonu için ihale süreci adımlarının devam ettiğini ifade ederek, "Dört ayrı kesimden oluşan Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi'nin altyapı ve üstyapı rehabilitasyonu ile elektrifikasyon çalışmalarını kapsayan yapım ihalesini 22 Aralık tarihinde gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Doğu Türkiye Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme (ETMIC) Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Divriği-Kars-Gürcistan Sınırı Demir Yolu Hattı'nın modernizasyonu için tasarım ve yapım işlerini kapsayan ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Proje dört ayrı kesimden oluşuyor

Projenin Divriği-Erzincan, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars ve Kars Gürcistan Sınır olmak üzere dört ayrı kesimde yürütüleceğini aktaran Uraloğlu, "Divriği'den Kars sınıra uzanan mevcut hattın altyapı ve üstyapısını rehabilite ederek elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Divriği-Erzincan, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars'a kadar olan etapların ihalesini 22 Aralık'ta gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte yakın zamanda İslam Kalkınma Bankası finansmanı ile ihalesini gerçekleştirdiğimiz Kars'tan Gürcistan sınırına kadar demiryolu hattının (BTK) ikinci hattının yapımı ile elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarını ETMİC projesi ile tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Proje kapsamındaki yapım çalışmalarının 4 yılda tamamlanmasını öngörüyoruz"

Projenin Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım ve İslam Kalkınma Bankalarının ortak finansmanıyla yürütüleceğini vurgulayan Uraloğlu, 22 Aralıkt'a gerçekleşecek ihalenin uluslararası ihale modeli olan FIDIC Sarı Kitap modeliyle gerçekleştirileceğini kaydetti. Uraloğlu, "Altyapı ve üstyapı rehabilitasyonu, sinyalizasyon, telekomünikasyon ve elektrifikasyon çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla yürüteceğiz. Proje kapsamındaki yapım çalışmalarının 4 yılda tamamlanmasını öngörüyoruz. Doğu-batı demiryolu bağlantılarımızı güçlendirerek Orta Koridor'un taşımacılık kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

"Doğu-batı demiryolu bağlantılarımızı güçlendirerek Orta Koridor'un taşımacılık kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacağız"

İhalenin uluslararası rekabete açık olarak gerçekleştirileceğini bildiren Uraloğlu, en kısa sürede ihalenin tamamlanarak yapım çalışmalarına başlanacağını belirterek, "Dört ayrı kesimden oluşan Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi'nin Divriği-Erzincan, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars kesimlerinin altyapı ve üstyapı rehabilitasyonu ile elektrifikasyon çalışmalarını kapsayan yapım ihalesini 22 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Teknik ve mali teklifler, 22 Aralık Salı günü saat 14.30'a kadar Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne kapalı zarf usulüyle sunulacak. Teknik teklifler aynı gün saat 14.45'te açılacak.

Kaynak: İHA
Ulaştırma ve Altyapı BakanıGürcistanEkonomiAralıkGüncelYerelKarsSon Dakika

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