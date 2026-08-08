Bakan Uraloğlu’ndan Vali Çiçek’e ziyaret

Bir dizi program ve açılışa katılmak üzere Kayseri'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çiçek, Kayseri'de yürütülen ulaştırma ve altyapı yatırımları ile devam eden ve planlanan projeler hakkında Bakan Abdulkadir Uraloğlu'na bilgi verdi. Ziyarete; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri katıldı.