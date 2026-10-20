Bakan Yardımcısı Boyraz, Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya ile ulaşımı görüştü - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Boyraz, Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya ile ulaşımı görüştü

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Bakan Yardımcısı Boyraz, Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya ile ulaşımı görüştü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı ziyaret etti. Görüşmede ulaşım altyapısı ihtiyaçları ile Karabük'ün gelişimine katkı sağlayacak yatırım ve projeler ele alındı; Çetinkaya, ziyaret için Boyraz'a teşekkür etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve program kapsamında Karabük'e gelen Boyraz, Belediye Başkanı Çetinkaya ile belediye başkanlık makamında bir araya geldi.

Ziyarette, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman ve AK Parti ilçe başkanları da yer aldı.

Görüşmede, kentte yürütülen çalışmalar, ulaşım altyapısına yönelik ihtiyaçlar ve Karabük'ün gelişimine katkı sağlayacak yatırım ve projeler ele alındı. Ayrıca, kentin öncelikleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Çetinkaya, Karabük'ün ihtiyaçlarına yönelik ve kentin geleceğine katkı sağlayacak projeler üzerinde çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, ziyareti dolayısıyla Bakan Yardımcısı Boyraz'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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