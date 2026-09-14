Bakan Yardımcısı Boyraz, Kocaeli\'deki tarihi Derbent Tren Garı\'nda inceleme yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi garda devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kocaeli'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Derbent Tren Garı'nda incelemelerde bulundu. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile birlikte restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Boyraz, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Bölgenin tarihi dokusunu korumak, turizm potansiyelini artırmak ve binayı aslına uygun şekilde yenilemek amacıyla TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) ile Kartepe Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

İncelemeye eski Kocaeli Milletvekili ve eski TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve TCDD 1. Bölge Müdürü Uğur Açıkgöz de katıldı.