Uşak\'ta Şehit Aileleriyle Buluşma

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Uşak'ta şehit yakınları ve gazi aileleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Uşak'a geldi. Bakan Yardımcısı Boyraz, Uşak Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen şehit yakınları ve gazi aileleri ile akşam yemeğine katıldı.

Bir düğün salonunda gerçekleşen programa, Vali Naci Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Samancı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gazi aileleri katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından konuşma yapan Bakan Yardımcısı Boyraz; "Şehitlerimiz, peygamberlik makamından sonra en yüce makam olduğu için onları Cenabı Allah en güzel makamında misafir edecektir. Onların yakınları ve gazilerimiz başımızın tacıdır. Her zaman başımızın üstündedir. Onların bulunduğu ortamda bizim var olmamız gerekir. Bugün burada rahat şekilde nefes alabiliyorsak, şuradan çıktığımızda evimize huzurla gidebiliyorsak ve hiç kimse 'Dur, nereye gidiyorsun?' diye sormuyorsa bizden önce şehit ve gazi olanların sayesinde ve onların verdiği nefes sayesinde bunları yapıyoruz. Dolasıyla Allah, şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Gazilerimize şifalar ve uzun ömürler diliyorum. Bu ülkede bu topraklardan yaşamak ve yine bu toprakların kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onunda Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda veya diğer cephelerde yaptığı savaşlar hiçbir zaman unutulamaz, unutulması da münkün değildir." dedi.

Öte yandan, programda Vali Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul'da konuşma yaptı. - UŞAK