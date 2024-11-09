Bakan Yardımcısı Gizligider Eskişehir\'de

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a makamında ziyarette bulundu.

Vali Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcıları ve ilgili kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, ziyaretinin anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Eskişehir'de tarım ve orman alanında yürütülen projeler, yapılacak yatırımlar ve bölgesel kalkınma konularının ele alındığı ziyarette Vali Aksoy, Bakan Yardımcısı Sayın Gizligider'e Eskişehir'in tarım ve orman alanındaki potansiyeli hakkında bilgi vererek bu alanda yapılan çalışmaların ve gelecekteki projelerin önemine değindi.

Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir'in tarım ve orman sektörlerinde gelişmeye açık bir il olduğunu belirterek, ziyaretlerinden dolayı Bakan Yardımcısı Sayın Ebubekir Gizligider'e teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Gizligider ise Eskişehir'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, tarım ve orman alanındaki yatırımların ve projelerin hızla hayata geçirilmesi için çalıştıklarını vurguladı. Misafirperverliği için Vali Aksoy'a teşekkür eden Bakan Yardımcısı Gizligider, diğer programlarına katılmak üzere Valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR