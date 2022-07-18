Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil: "Rekolte açısından bir kaybımız olmaz" - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil: "Rekolte açısından bir kaybımız olmaz"

18.07.2022 19:10

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Edirne'nin Keşan ilçesinde çayır tırtılı istilasına uğrayan ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Edirne'nin Keşan ilçesinde çayır tırtılı istilasına uğrayan ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulundu. Pakdil, genel anlamda rekolte kaybı beklemediklerini söyledi.

Trakya'yı etkisi altına alan çayır tırtılı zararlısıyla ilgili incelemede bulunmak üzere bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Maltape köyündeki ayçiçeği tarlasını gezdi. Burada üreticilerle konuşan Pakdil, bölgedeki son durum hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çayır tırtılı istilasına karşı ilaçlama mücadelesinin devam ettiğini ifade eden Pakdil, "Ani gelişen bir durum oldu, buna karşı olarak çiftçilerimiz çevreye duyarlı bir şekilde ilaçlama yapmışlar. Arıcılık yapan arkadaşlarını da ikaz ederek, üzerlerine düşenleri de yerine getirmişler. Tarlalarımızda mutlaka bir etkilenme olmuştur ama o kadar kötü bir durumda değil. Arkadaşlarımız takibe devam ediyorlar, bunu 'bitti' olarak değerlendirmek yanıltabilir. Kırklareli'nde de durum benzer. İnşallah Tekirdağ'da da bugün yarın bu hale gelir diye bekliyoruz" dedi.

"REKOLTE AÇISINDAN BİR KAYBIMIZ OLMAZ"

Beklenen verim konusunda Pakdil, "Genelde rekolte açısından bir kaybımız olmaz. Böyle bir beklenti yok. Bazı parsellerde düşeceğini de gördük. Bir de şu var, bu sene sezon iyi geldi. Özellikle yağışlar ekilişler için iyiydi. Belki daha verimli olacakken bu aşağı düşmüş olabilir ama ortalama verimliliğin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Bölgedeki çiftçi ve arıcılarla konuşmaya devam eden Pakdil, ilaçlama sonrasında arıcıların tozlaşmada yüzde 30 civarında verim kaybı yaşayacaklarını düşündüklerini belirtmesi üzerine ilacın zorunlu olduğu zamanda kullanıldığını ifade etti. İlaçlama sırasında tedbirli davrandıkları için çiftçilere teşekkür eden Pakdil, "İlaç, arzu ettiğimiz bir yol değil. İsteriz ki ilaç hiç atılmasın. Bakanlık olarak mevzuatlarımızın amaçları arasında çevreyi gözeten ve kollayan ifadesini görürsünüz. Çevre olmadan hiçbirimiz olamayız. Çiftçilerin de arıya ihtiyacı var, arılar sadece bal yapmıyor" şeklinde konuştu.

(Emre Akarca - İHA)

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BAKAN YARDIMCISI PAKDİL, ÇAYIR TIRTILININ ZARAR VERDİĞİ AYÇİÇEĞİ TARLALARINI İNCELEDİ BAKAN YARDIMCISI PAKDİL, ÇAYIR TIRTILININ ZARAR VERDİĞİ AYÇİÇEĞİ TARLALARINI İNCELEDİ Bakan Yardımcısı Pakdil, ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu Bakan Yardımcısı Pakdil, ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu
Kaynak: İHA

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