Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Eskişehir'de Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek sosyal hizmet çalışmalarını değerlendirdi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, kentte yürütülen sosyal hizmet faaliyetleri, aile ve çocuklara yönelik projeler ile planlanan yeni çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yardımcısı Yenigün, Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vali ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Yardımcısı Yenigün'ü Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR