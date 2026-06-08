Bakan Yumaklı: 82 Bin Gıda Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Bakan Yumaklı: 82 Bin Gıda Denetimi Yapıldı

Bakan Yumaklı: 82 Bin Gıda Denetimi Yapıldı
08.06.2026 10:41
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Mayıs ayında 82 bin 481 gıda denetimi yapıldı, 142,5 milyon lira ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-31 Mayıs tarihleri arasında toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini ve 142,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1-31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 142,5 milyon lira idari para cezası uygularken, 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, işini hakkıyla yapan üreticinin ve işletmecinin emeğini desteklediklerini ve fırsatçılara izin vermediklerini de sözlerine ekledi. Ayrıca Yumaklı, vatandaşın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlere 'sıfır tolerans' ilkesiyle devam edeceklerini de ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Yumaklı: 82 Bin Gıda Denetimi Yapıldı - Son Dakika

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