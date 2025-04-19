Bakan Yumaklı, Ordu\'da Tarımsal Projeleri İnceledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ordu programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile bir araya geldi.

Bakan Yumaklı, Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir fındık bahçesinde yaptığı incelemeler sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Bakan Yumaklı. Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokol ekibi tarafından karşılandı. Karşılama sonrası Bakan Yumaklı, Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tesislerde üretilen ürünler, teknik çalışmaların örneklerinin bulunduğu ve gerçekleştirilen yatırımların tanıtımının yapıldığı fuaye alanını Başkan Güler ile birlikte gezdi. Bakan Yumaklı çalışmaları ilgi ile dinledi.

Şeref defterinin de imzalanmasının ardından Başkan Güler Bakan Yumaklı'yı makamında misafir etti. Burada Başkan Güler Ordu'da başlatılan ve devam eden tarımsal projelerin tanıtım videolarını izlettirerek Bakan Yumaklı'ya bilgilendirmelerde bulundu.

Gün anısına Başkan Güler, Bakan İbrahim Yumaklı'ya Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait sıcak cam stüdyolarında hazırlanmış özel bir vazo ve çeşitli hediyeler takdim etti. - ORDU