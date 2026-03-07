Bakan Yumaklı: Savaşların Tasvibi Yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Savaşın hiçbir türünü tasvip etmiyoruz. Masum insanların, çocukların, kadınların ve yaşlıların en fazla etkilendiği bu tür belalardan dünyanın en kısa zamanda kurtulmasını diliyoruz. Çünkü biz, bir insanın ölümünü insanlığın ölümü olarak gören bir dinin mensuplarıyız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Yumaklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak kadınların toplumdaki rolünün önemine dikkat çekti. Vatandaşların ramazan ayını da tebrik eden Yumaklı, konuşmasında bölgedeki gelişmelere de değindi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Yumaklı, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 70 binin üzerine çıktığını ifade eden Yumaklı, birçoğunun kadın ve çocukların oluşturduğunu belirtti. Konuşmasında aile kurumunun önemine de değinen Yumaklı, aile yapısının korunmasının toplum açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Savaşın hiçbir türünü tasvip etmiyoruz"

Bakan Yumaklı, "Ramazan ayında idrak etmeye çalıştığımız bugünlerde bölgemizde bir savaş var malumunuz. Hepimiz Gazze ile ilgili o masum insanların, masum çocukları ki 70 binin üzerine çıkan, birçoğunun kadın ve çocuk olan katledilmesiyle ilgili üzülürken, bütün dünyada sadece Türkiye'den ses çıkarken, yanı başımızda komşumuz olan ve 900 kilometrenin üzerinde sınırımız bulunan bir ülkede kendisini savaşın içinde buldu. Maalesef katiller sürüsü İsrail başta olmak üzere böyle bir saldırıyla karşılaştılar. Bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini konusunu Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Biz de buradan tekrar dile getirmiş olalım. Savaşın hiçbir türünü tasvip etmiyoruz. Masum insanların, çocukların, kadınların ve yaşlıların en fazla etkilendiği bu tür belalardan dünyanın en kısa zamanda kurtulmasını diliyoruz. Çünkü biz, bir insanın ölümünü insanlığın ölümü olarak gören bir dinin mensuplarıyız" dedi.

"Aile bizim kırmızı çizgimizdir"

Ailenin toplumun temel unsuru olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Bütün çabaları, ülkemizin çok daha iyi bir noktaya gelmesini sağlamak; vatandaşlarımızın huzurunu ve refahını en üst düzeye çıkarmaktır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz milletimize hizmetkar olma aşkıyla çalışıyoruz. Yine aşk ile koşan yorulmaz diyerek gece gündüz gayret ediyoruz. Bizler gücümüzü sizlerden alıyoruz. Aileyi sanki bir suçmuş ya da utanç vesilesiymiş gibi göstermeye çalışan anlayışlarla karşılaşıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere parti olarak aile bizim kırmızı çizgimizdir. Ailenin toplumun temel unsuru olduğunu her fırsatta anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ