Bakanlık'tan Ekipman İddialarına Yanıt
Bakanlık'tan Ekipman İddialarına Yanıt

22.05.2026 13:03
İçişleri Bakanlığı, araçlarda yeni ekipman zorunluluğu olmadığını duyurdu, 2012'den beri değişiklik yok.

İçişleri Bakanlığı, araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara ilişkin yönetmelikte yeni bir değişiklik yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliğinin en son 2012 yılında yapıldığı belirtilerek, yeni bir düzenleme bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımları ve haberlerde yer alan "pense, tornavida ve benzeri ekipmanların araçlarda zorunlu hale getirildiği" yönündeki iddiaların doğru olmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliği en son 2012 yılında yapılmıştır. Yeni bir düzenleme yoktur. Bu konuya ilişkin dolaşıma sokulan 'pense, tornavida gibi araçlar zorunlu hale getirildi' içerikli haberler doğru değildir. Lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

21 Mart 2012 tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre araçlarda bulundurulması gereken teçhizatlar arasında kriko, bijon anahtarı, yedek ampul, pense, tornavida, el feneri, patinaj zinciri ve çekme halatı gibi ekipmanlar yer alıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
