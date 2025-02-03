Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi - Son Dakika
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Yerel

Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi Çamkıran'ın genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler içeren şarkı videosunun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu. Bakanlık, bu tür içeriklerin toplum yapısını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Turabi'nin videosunun YouTube üzerinde 3 günde 1 milyon izlenme alması ise dikkatlerden kaçmadı.

03.02.2025 13:15  Güncelleme: 13:38
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin tepki çeken şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu.

"GENEL AHLAKI BOZUCU İFADELER"

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın kamuoyunda tepki çeken şarkı videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

ŞARKI VİDEOSUNUN YAYINDAN KALDIRILMASI TALEBİ

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından da sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle şarkı videosunun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

Bakanlık\'tan Turbo Turabi\'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi
Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi Çamkıran, Aile Bakanlığı, Politika, Magazin, YouTube, Turabi, Hukuk, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Kzk :
    Bakanlık talep ettiyse, chp yarın anayasa mahkemesine gider yürütmeyi durdurma alır . Hahahahhahahahaahahahah 233 106 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    zaten karaktersiz bir adam ne şarkı yazacak baska 123 7 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    buraya atlayan AKP'li troller enflasyon hayat pahalılığı adaletsizlik mesela pınar Gültekini canice öldüren zanlının cezası gibi haberlere nedense sineye çekiyor iki yüzlü adiiiler 37 56 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Akdar’ın bile albüm yapıp para kazandığı memleketten ne bekliyorsunuz. Eğitim eğitim eğitim! 77 4 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Sktr git şarkını kaliforniyada yangın mağdurlarına dinlet 72 4 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    çakal eline üç kuruş geçince gerçek yüzü hemen ortaya çıkıyor 58 4 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Aile bakanlığı diye bir bakanlık var mı ya 46 16 Yanıtla
  • Mahmut Kilim:
    iyide siz neden burda klibi paylaşıp reklam ediyorsunuz yayınlanmasın diye manşet yapıyorsunuz kendiniz paylaşıyorsunuz bence rütük ilk size ceza kesmeli 45 0 Yanıtla
  • Apple User:
    boş insanları tıklanma aldırarak gündem etmekte bizim ülkenin üstüne ülke yok. zeka seviyemiz ortada 25 2 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    karaktersiz biri yapacağın şarkının da MK 24 1 Yanıtla
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