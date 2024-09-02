Bakırköy Adliyesi'nde Adli Yıl Açılış Töreni yapıldı - Son Dakika
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Bakırköy Adliyesi'nde Adli Yıl Açılış Töreni yapıldı

Bakırköy Adliyesi\'nde Adli Yıl Açılış Töreni yapıldı

Bakırköy Adliyesi'nde 2024-2025 Adli Yılı Açılış Töreni düzenlendi.

02.09.2024 11:59  Güncelleme: 12:02
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Bakırköy Adliyesi'nde 2024-2025 Adli Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Törende konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş "Her türlü suç ve suçla amansız mücadele geçmişte olduğu gibi, yeni adli yılda da suç ve suçlularla ile mücadelede canla başla görev yapan kolluk güçlerimiz ve milletimiz ile dayanışma içinde aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Bakırköy Adliyesi'nde 2024-2025 Adli Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Adliyenin atrium alanında düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Tunç, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılı Necip Sarı, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Silivri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Böke, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve çok sayıda hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

Programda konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş "Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine, demokrasimize ve yargı bağımsızlığına kast eden FETÖ, DEAŞ, PKK, PYD gibi eli kanlı terör örgütlerine ve paralel ihanet çetelerine organize suç örgütlerine kadın ve çocuk istismarcılarına karşı hukuk, adalet ve demokrasiden taviz vermeden sürdürdüğümüz her türlü suç ve suçla amansız mücadele, geçmişte olduğu gibi, yeni adli yılda da, sizlerle, suç ve suçlularla ile mücadelede canla başla görev yapan kolluk güçlerimiz ve milletimiz ile dayanışma içinde aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Adaletin tecellisi uğrunda görev yaparken şehit düşen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere tüm yargı mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum. Yine bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde yıkıntıların altında kalarak vefat eden 231 yargı çalışanımızın her birine ve geçen adli yıl içinde hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allahtan rahmet emekli olanlara da sağlıklı huzurlu bir yaşam diliyorum. Hak ve adaletin tesisi için tüm adliyelerde fedakarca görev yapan hakim, savcı meslektaşlarımızın, avukatlarımızın, adli personelimizin yeni adli yılını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Yeni adli yılın, insanlığa, ülkemize, milletimize adalet, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Tören Başsavcı Gümüş'ün konuşmasının ardından yapılan fotoğraf çekimleriyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakırköy Adliyesi'nde Adli Yıl Açılış Töreni yapıldı - Son Dakika

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