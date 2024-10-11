Bakırköy Belediye Başkanı meclis toplantısında çalışmalarını anlattı

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Bakırköy Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Bakırköy Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Belediyenin Ekim ayı meclis toplantısında Bakırköy için çalışmaya hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Başkan Ovalıoğlu, Nisan-Ekim ayları arasında vatandaşlara sunulan hizmetleri tek tek anlattı. Geleceğin teminatı olan çocuklara her türlü imkanı sağlayan Bakırköy Belediyesi, bünyesindeki 8 Yuvamız Bakırköy Çocuk Evi'nde müfredatı yenileyerek daha kapsamlı bir eğitim süreci başlattı. Yeni eğitim setlerinin sağlandığı çocuk evlerinde, 46 öğretmen 470 çocuğa Türkiye ortalamasının üzerinde bir sayı ile eğitim vermeye başladı.

Yollar yenileniyor

Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yol çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 61 sokak ve 220 noktada 16 bin 636 ton asfalt yama, 15 sokakta 20 bin 924 metre kare tretuvar bakım onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. İlçede yaşanabilecek herhangi bir taşkın sorunun da önüne geçmek için altyapı çalışmalarına başlayan ekipler, 700 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

Kötü koku ve taşkın sorunu tarihe karıştı

İBB ile ortak yürütülen çalışmalar neticesinde, Karabal Deresi çevresinde yaşanan kötü koku ve taşkın sorunu sonlandırıldı. 2170 metrelik dere ıslahının sağlanmasının yanı sıra, yapılan 500 metre yağmur suyu hattı, 3900 metre atıksu kollektörü ve şebeke hattı ile vatandaşların güvenli bir şekilde rahatça nefes alacağı bir çevre oluşturuldu.

Okullar ve hizmet binaları artık daha konforlu

İlçedeki 44 ilkokul, ortaokul ve lisenin tadilat, mekanik bakım onarım, spor alanı ve bahçe düzenlemesi, iç ve dış cephe boyası ve temizlik ihtiyaçları karşılanarak 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi. Vatandaşların daha konforlu alanlarda vakit geçirebilmesi için belediye bünyesindeki hizmet, eğitim, spor ve kültür merkezlerini kapsayan 27 binada da bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yeşile dost belediye

"Yeşil Bakırköy" anlayışıyla çalışan belediye ekipleri, vatandaşların nefes alacağı alanlar oluşturmaya devam ediyor. İlçedeki 11 parkta kauçuk zeminler, banklar, çöp kutuları, oyun grupları ve çim alanlar yenilenirken, 5 parkta daha bu çalışmalar devam ediyor. Ekipler ayrıca parklar genelinde toplam 360 bin metrekarelik alanda bakım onarım, ot biçim ve temizlik faaliyeti sürdürdü.

8 bin 554 kişiye sağlık hizmeti verildi

Vatandaşlar belediye bünyesine bağlı tıp merkezinde sağlık sorunlarına çözüm buluyor. Son 6 ayda Aile Hekimi, Fizik Tedavi, Kadın Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Diyetisyen, Psikolojik Danışmanlık branşlarında 8 bin 554 kişi sağlık hizmetiyle buluştu. Tıp merkezinde verilen hizmetlerin yanı sıra 708 vatandaşa Evde Sağlık, 107 vatandaşa da Hasta Nakil hizmeti sağlandı. Halk sağlığı için yaşanan ortamların hijyenine de önem veren Bakırköy Belediyesi bu süreçte 138 iş yerinde sıhhi tetkik yaptı. Taziye hizmetini de hayata geçiren Bakırköy Belediyesi ekipleri, vatandaşların zor günlerinde yanlarında olmaya başladı.

Bakırköy tertemiz olsun diye seferberlik başlatıldı

Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından ilçede bir ilk daha gerçekleştirilerek mahallelerde toplu temizlik seferberliği başlatıldı. Vatandaşların daha hijyenik bir ortamda yaşaması için harekete geçen 40 kişilik Mahalle Temizlik Seferberliği ekibi, mahallelere tek tek girerek 3 yıkama ve 3 süpürme aracıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi. Periyodik olarak devam eden temizlik seferberliği kapsamında, çöp konteynerleri 10 bin 580 kez dezenfekte edilirken 120 çöp konteyneri de yenilendi. Doğaya duyarlı belediye ekipleri ayrıca 43 ton tekstil atığı, 1100 ton ambalaj atığı ile 13 buçuk ton bitkisel atık yağ topladı.

Öğrencilere ve emeklilere yardım başlatıldı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede ilk defa yardım çalışmaları başlatan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, öğrencinin ve emeklinin yanında olmaya başladı. Her geçen gün artan ekonomik sıkıntılar karşısında atılan adım ile ilk ve ortaöğretim öğrencileri için 900 TL, lise öğrencileri için 1250 TL'lik 8 ay sürecek bir eğitim yardımı gerçekleştirildi. Emeklilerin unutulmadığı yardımlar kapsamında, bir kereye mahsus 5 bin TL'lik pazar desteği de hayata geçirildi. Annelerin yüklerinin hafifletilmesi için de çalışmalarını sürdüren Bakırköy Belediyesi, üniversite işbirliği ile gerçekleştirilecek olan "Anne Destek Programı" için hazırlıklara da başladı.

Bakırköylüler spora teşvik eden hizmetlerle buluştu

Çocukların ve gençlerin sporla ilgilenerek daha sağlıklı bir yaşama sahip olması için Bakırköylüler "Yaz Spor Okulları" ile buluşturuldu. Futbol, Basketbol, Badminton, Jimnastik, Voleybol, Tenisten oluşan 6 farklı branşta eğitim alan 724 öğrenci dopdolu bir yaz geçirdi. Sadece yazın değil kışın da hizmet verecek spor okulları, 14 branşta kayıtlarına devam ediyor.Herkesin sporla buluşmasını sağlamak amacıyla artırılan çalışmalar kapsamında pilates ve aerobik kurslarının yanı sıra Bakırköylülerin keyifle eşlik edeceği sabah sporları da başladı.

Bakırköy kültür ve sanatın merkezi olacak

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun "Bakırköy kültür ve sanatın merkezi olacak" söylemi üzerine atılan ilk adım, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nin yenilenmesi oldu. İstanbul'un en önemli kültür sanat noktalarından biri olan merkez sahnesinden bahçesine kadar yenilenerek ismine yakışır bir hale getirildi. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirilen "Açık Hava Sinema Günleri" ile Bakırköylüler milli maçları ve 8 filmi hep birlikte izledi. Ekim ayında Belediye Tiyatro Müdürlüğü vatandaşları 6 yeni oyunla buluşturacak.Sanat alanında kendini geliştirmek isteyen vatandaşlara imkan tanıyan belediye, resim kursunda 119 kişiye eğitim veriyor.

'Halk Masası' aktif hale getirildi

Son 6 ayda 8236 şikayet alan halk masası, bu şikayetlerin 7046'sına cevap verdi. Daha ulaşılabilir bir belediye anlayışıyla gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi daha eklenerek 'Whatsapp Destek Hattı' kuruldu.

Dönüşüme destek, afetlere hazırlık

Huzurlu, güvenli, modern bir Bakırköy için ilçenin 7 mahallesinde yeni imar planları hazırlandı. Parsel ve alan birleştirme şartı olmadan dönüşümün önünün açılmasının yanı sıra, belediye bünyesine bağlı 'Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü' kuruldu. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün kurulmasının hemen ardından bir adım daha atılarak, bu müdürlüğe bağlı 'Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi' hayata geçirildi. Hayata geçirilen bu çalışma ile, belediye binasındaki Kentsel Dönüşüm bilgilendirme ofisine gelen vatandaşlar, mali destekler ve KİPTAŞ'la yürütülen süreçler hakkında bilgi alarak kentsel dönüşüm hakkındaki sorularına yanıt bulmuş oluyor. Muhtemel bir afetin etkilerine karşı hazırlıklı olmak amacıyla yoğun bir çalışma süreci başlatan Bakırköy Belediyesi, 'Afet İşleri Müdürlüğü'nü kurdu. Müdürlüğün kurulmasının ardından hizmet binalarında depreme dayanıklılık testleri ve toplanma alanlarının fiziki durum kontrolleri yapıldı. 27 kişilik arama kurtarma ekibi ile birlikte afetlere hazırlık için 6 tatbikat gerçekleştirildi. Bakırköy Belediyesi Arama Kurtarma Timi (BAKUT) personeli eğitimleri ve tatbikatların yanı sıra, belediyenin tüm çalışanlarına da 'Afet Bilinci Eğitimi' verildi. Vatandaşların afetler karşısında bilinç sahibi olabilmesi için ilçede bir ilki başlatan Bakırköy Belediyesi, tüm mahallelere periyodik şekilde 'Afet Farkındalık Eğitimi' verdi.

Kaldırım ve yol işgalleri sonlandırılıyor

Güvenli, ulaşılabilir ve erişilebilir bir Bakırköy için çalışan Zabıta Ekipleri, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerde denetim gerçekleştirerek kaldırım ve yol işgallerinin önüne geçiyor. Ekiplerin kaldırım ve yol işgalleri konusunda özellikle işletmelerde önleyici tedbirler almasının yanı sıra, gerçekleştirdikleri denetimler sonucunda ruhsatsız faaliyet gösteren 38 işletme de kapatıldı. İBB Zabıta ekipleri ile gerçekleştirilen ortak çalışmalar kapsamında, Florya ve Yeşilköy Sahil Bölgesinde kağıt toplayıcılar ve seyyar satıcılarla ilgili yaşanan sorunlara çözüm üretiliyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, denetimlerde tespit edilen 36 izinsiz inşaat ve tadilatı durdurdu. Gürültü denetimi sonucunda ilgili inşaatlara 717 bin TL'lik ceza kesildi.

Bakırköy Belediyesi sahipsiz hayvanların yanında

Bakırköy Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 165'i köpek 82'si kedi olmak üzere 247 sahipsiz hayvanı bünyesinde barındırmanın yanı sıra, 37 sahipsiz hayvanı da yeni yuvalarına kavuşturdu. Veteriner ekipleri, 637 hayvanı tedavi ederken, 706 kedi ve köpeğin de kısırlaştırma operasyonunu gerçekleştirdi. Bakırköy Belediyesi, bünyesindeki bakımevinde gerçekleştirdiği çalışmalarla sınırlı kalmayarak hayvanlar için hukuk mücadelesi de başlattı. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek örnek teşkil eden belediye, Hayvanlara Cinsel Saldırı davasına müdahil oldu. Hayvanlara güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturmak 1 adet Pati Park yapan Bakırköy Belediyesi, 2 Pati Park'ın yapımına da devam ediyor.

Hayata geçirilen "Mahalle Buluşmaları" ile söz Bakırköylülerde

Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği "Mahalle Buluşmaları" ile Bakırköy ortak bir akılla yönetiliyor. İlçede ilk defa gerçekleştirilen buluşmalarda, Başkan Ovalıoğlu vatandaşların sorun ve taleplerini ilk ağızdan dinliyor. Periyodik olarak Bakırköy'ün tüm mahallelerine yayılan buluşmalara katılan belediye başkan yardımcıları ve müdürler, Başkan Ovalıoğlu'nun yönlendirmeleri ile sorunların çözülmesi ve taleplerin karşılanması için gerekli çalışmaları başlatıyor. - İSTANBUL