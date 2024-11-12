Bakırköy\'de 12 Kasım Afete Hazırlık Günü Tatbikatı

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Bakırköy'de 12 Kasım Afete Hazırlık Günü'nde tatbikat yapıldı. Tatbikat ile analiz gerçekleştiren belediye ekipleri, muhtemel bir afet durumunda tam koordinasyon sağlayabilmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Deprem gerçeğine karşı gerçekleştirdiği bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra akreditasyonlu arama kurtarma ekibi ile afetlere hazırlanan Bakırköy Belediyesi, Ayamama Yaşam Vadisi'nde yer alan Afet Müdürlüğü Eğitim Sahası'nda tatbikat düzenledi. 1999 Düzce depreminden sonra ilan edilen '12 Kasım Afete Hazırlık Günü'nde düzenlenen tatbikat kapsamında Bakırköy Belediyesi Arama Kurtarma Timi (BAKUT), Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG Ame) derneği üyeleri muhtemel bir afet durumunda yapılacak müdahalelerin sağlamasını gerçekleştirdi. Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan enkaz bölgesinin yanı sıra, hazırlanan kamp alanında bulunan yönetim çadırı ile de çok yönlü bir koordinasyon sağlandı.

"Afete hazır bir Bakırköy için çalışmalarımız devam edecek"

Tatbikatı yöneten Bakırköy Afet İşleri Müdürü Özgür Kaymakoğlu, "Bugün 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümü. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. 12 Kasım, 'Afete Hazırlık Günü' olarak ilan edildi. Bu kapsamda Bakırköy Belediyesi olarak afete ne kadar hazır olduğumuzu ölçmek ve Bakırköy'ü afete hazırlamak için bir tatbikat düzenledik. Burada bu tatbikatı düzenlerken MAG ve MAG Ame derneklerimizi de davet ettik ve bu çalışmayı beraber gerçekleştirerek diğer arama kurtarma ekipleriyle de bir entegrasyon sağlamış olduk. Tatbikat senaryomuza göre burada bir kamp alanı bir de enkaz alanı oluşturduk. Kamp alanında ilk yapılması gerekenlerden biri 'Yönetim Çadırı'nın kurulması. Yönetim çadırının koordinesi sonucunda arama kurtarma ekipleri enkaz alanında çalışmalarına başladı. Yapılan enkaz çalışmaları ile tatbikatımız başarılı bir şekilde gerçekleşti. Sonraki tatbikatımızda 'Kriz Merkezi'ni kuracağız. Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü olarak afete hazır bir Bakırköy için çalışmalarımız devam edecek" dedi. - İSTANBUL