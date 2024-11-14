Bakırköy'de Atatürk Haftası Etkinlikleri: Sergi ve Konser Düzenlendi - Son Dakika
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Bakırköy'de Atatürk Haftası Etkinlikleri: Sergi ve Konser Düzenlendi

Bakırköy\'de Atatürk Haftası Etkinlikleri: Sergi ve Konser Düzenlendi

Bakırköy Belediyesi, 10-16 Kasım Atatürk Haftası dolayısıyla düzenlediği sergi ve konserle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirilirken, vefatının ardından yayımlanan 50 gazete de sergilendi.

14.11.2024 10:11  Güncelleme: 10:16
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Bakırköy Belediyesi, 10-16 Kasım Atatürk Haftası çerçevesinde sergi ve konser düzenledi. Atatürk'ün vefatının ardından yayımlanan yerli ve yabancı gazetelerin yer aldığı serginin yanı sıra Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirildiği konser düzenlendi. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, konserde 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' şarkısını koro ile söyledi.

Ebediyete irtihalinin 86.yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Bakırköy'de bir dizi etkinlikle anıldı. 10-16 Kasım Atatürk'ü anma haftası dolayısıyla Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde anlamlı bir konser düzenledi. Düzenlenen konser çerçevesinde Bülent Kılıçaslan yönetimindeki Türkü Diyenler Korosu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği türküleri seslendirdi. Programa katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, sahnede koro eşliğinde 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' şarkısını söyledi.

Atatürk'ün vefat ettiği döneme ait orijinal 50 gazete sergilendi

Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen anma konserinin yanı sıra, "Gazetelerdeki Hüzün: 10 Kasım" sergisi düzenlendi. Bakırköylü tarihçi İlhan Gülek'in müze koleksiyonuna ait olan eserlerin bulunduğu sergide, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından yayımlanan yerli ve yabancı gazeteler yer alıyor. Halkın yaşadığı derin üzüntüyü ve bu üzüntünün basındaki yansımasının belgelendiği sergi, gazete manşetlerinin yanı sıra makaleler ve fotoğraflarla da tarihe ışık tutuyor. Sergiden 10 Kasım 1938 ile 16 Kasım 1938 tarihli orijinal yerel ve ulusal 50 gazetenin sayfaları yer alıyor.

"Varlığım tamamen Atatürk sayesindedir"

Serginin açılışını gerçekleştiren Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, "Siz değerli Bakırköylü hemşerilerimle Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında güzel bir sergi açılışı gerçekleştiriyoruz. Sağ olsun İlhan Gürlek hocamız 10 Kasım'a ait gazete kupürlerinden oluşturduğu koleksiyonu bizimle paylaştı ve sergimize katkıda bulundu. Şunu söylemek istiyorum, bu da yeterli olacak zannediyorum: Cumhuriyet'in kazanımlarıyla bu noktaya geldiysem eğer, benim bugün varlığım, doktor olarak varlığım, başkan olarak varlığım tamamen Atatürk sayesindedir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakırköy'de Atatürk Haftası Etkinlikleri: Sergi ve Konser Düzenlendi - Son Dakika

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