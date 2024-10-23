Bakırköy Zabıtasından Kağıt Toplayıcılara Denetim

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Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yönetmeliğe aykırı faaliyet gösteren ve çevre düzenini bozan kağıt toplayıcılarına karşı denetim gerçekleştiriyor.

Vatandaşların daha düzenli ve güvenli bir Bakırköy'de yaşaması için zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler devam ediyor. Denetimler kapsamında, ilçenin uygun olmayan bölgelerinde atık istifi yapan ve şehir düzenini bozan kağıt toplayıcılarına müdahale ediliyor. Toplayıcıların yönetmeliğe aykırı bir şekilde faaliyet göstermesinin önüne geçen Bakırköy Zabıtası, denetimlerin devam edeceğini bildirdi. Düzensiz atık toplama, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun başlattığı Mahalle Buluşmaları kapsamında vatandaşların şikayet ettiği konular arasında yer alıyordu. - İSTANBUL