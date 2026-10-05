Bakü'deki Gen İlaç tesisi yıllık 60 milyon kutu kapasitesiyle faaliyete geçti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Pirallahı Sanayi Parkı'nda Türkiye merkezli Gen İlaç ile Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ortaklığında kurulan ülkenin en büyük ilaç üretim tesisi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle faaliyete geçti.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğinde ilaç sektörüne yönelik yeni bir adım atıldı. Türkiye merkezli Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi A.Ş. ile Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ortaklığında başkent Bakü'de hayata geçirilen "Gen İlaç Kafkasya" üretim tesisi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle faaliyete geçti.

Türk yatırımcılar tarafından kurulan ve ülkenin en büyük ilaç tesis şirketi, Pirallahı Sanayi Parkı'nda 5,2 hektarlık alanda faaliyet gösteriyor. Toplam 113,9 milyon manatlık (401 milyon Türk Lirası) yatırım bedeliyle gerçekleştirilen tesiste yıllık 60 milyon kutu ilaç, yaklaşık 2,5 milyar tablet ve kapsül üretilebilecek. Tesiste antibiyotik ve ağrı kesici ilaçların yanı sıra, kardiyoloji, nöroloji, üroloji, diyabetoloji, gastroenteroloji ve farklı ilaç gruplarının üretimi gerçekleştirilecek.

Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan ve diğer ülkelere ihracat planlanıyor

Şirketin aynı zamanda, ABD, Japonya, Almanya, İsviçre, Çin, Danimarka, İsveç ve Türkiye merkezli firmaların ürettiği ekipmanların kullanıldığı tesiste, uluslararası standartlara uygun ilaç üretimi yapması hedefleniyor. Üretilecek ilaçların Azerbaycan iç piyasasının yanı sıra Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan ve diğer ülkelere ihraç edilmesi planlanıyor. Tesiste önümüzdeki 5 yıl içerisinde 500'den fazla ilacın üretiminin yerelleştirilmesi ve ilaç sektöründe dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Aynı zamanda tesiste 178 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

"Azerbaycan-Türkiye ekonomik iş birliği açısından son derece önemli"

Kurdukları ilaç fabrikasının açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından bizzat yapılmasının gurur verici olduğunu belirten Gen İlaç'ın kurucusu Abidin Gülmüş, "İlk yola çıkış felsefemiz şuydu; Azerbaycan'da ilaç sektörü henüz emekleme seviyesinde olduğu için burada sektörün geliştirilmesi. Özellikle de hayati önem taşıyan ilaçların yerel bir şekilde üretilmesi için Ekonomi Bakanlığıyla, Mikayıl Jabbarov'la uzun süreli görüşmeler yaptık. Onun neticesinde de bir ortak şirket oluşturuldu. ve bu ortaklıkta Azerbaycan Yatırım Fonu, tam olarak yüzde 29 hisseye sahip ve yüzde 66'sı Gen İlaç'ın olmak üzere son teknolojiyle donatılmış bir fabrika kurmak üzere yola çıktık ve rekor sayılabilecek bir sürede, 2 yıldan az bir sürede inşaata başladıktan sonra bugünlere geldik. Son derece heyecanlıyız. Şirketimiz açısından da son derece önemli bir kilometre taşı olarak görmekteyiz" dedi.

Tesiste öncelikli olarak Azerbaycan sağlık sisteminin ihtiyacı olan, hayati öneme sahip ilaçları yapmaya başlayacaklarını belirten Gülmüş, "Hemen ilk hedefte 2026 yılında 50 ilacın üretilmesini, doğrulamaların yapılmasını, ruhsatlanmasını planlamaktayız. Onun sonrasında önümüzdeki 5 yıl arzında burada 500 üzeri ilacı ruhsatlamayı planlamaktayız. Bu hem biraz evvel sizin söylediğiniz gibi Azerbaycan-Türkiye ekonomik iş birliği açısından son derece önemli hem de işte biliyorsunuz bir pandemi geçirdik, Karabağ Savaşı geçti ve ilaca erişim oldukça zordu. Bu tür önlemleri almak, önüne almak üzere hem Ekonomi Bakanlığının hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın direktifleri doğrultusunda ilaç sanayinin geliştirilmesi için bir proje geliştirildi. Biz de bunun içinde yer almaktan çok mutluyuz" diye konuştu.

"5 yıl içerisinde 500'ün üzerinde ilaca ulaşmayı hedefliyoruz"

Şu anda Azerbaycan'da tam şekilde ham maddeden son ürüne üretim yapabilecek tek fabrika olduklarını ifade eden Gülmüş, "O yüzden bir numarada yer alıyoruz. Ama bu bizim için yetmez. Bizim burada yeni ilaçların formülasyonlarını tamamlayıp biraz evvelde söylediğim gibi 5 yıl içerisinde 500'ün üzerinde ilaca ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Aynı zamanda Bakü'yü bir merkez olarak kullanarak yakın coğrafyadaki komşu ülkelere de ihraç etme potansiyelleri olduğunu da belirten Abidin Gülmüş, "Bu Azerbaycan ekonomisi açısından da çok önemli bir aşama diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.