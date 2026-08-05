Sincik’te bal sağım programına yoğun katılım

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde düzenlenen Bal Sağım Programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sincik Kaymakamlığı koordinesinde Sincik Arıcılık Kültür Derneği tarafından Aksu köyünde düzenlenen programa Adıyaman Vali Yardımcısı Bilal Göksun, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, çok sayıda kurum ve kuruluş müdürü, arıcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında yeni sezonun ilk bal hasadı gerçekleştirildi. Etkinlikte Sincik'in zengin geven florasının arıcılığa sunduğu katkı, ilçede üretilen yüksek kaliteli balın bölge ekonomisindeki önemi ve arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Üreticilerle bir araya gelen Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, emek ve alın teriyle üretilen Sincik balının markalaşması, üretimin artırılması ve arıcılığın sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi konusunda üreticilerle görüş alışverişinde bulundu.

Bal sağımının ardından program, katılımcılara yöresel ürünlerin ikram edilmesi ve üreticilerle gerçekleştirilen sohbetlerle devam etti.

Program sonunda katılımcılara teşekkür edilerek, yeni hasat sezonunun başta arıcılar olmak üzere tüm üreticilere bereketli, bol kazançlı ve hayırlı olması temennisinde bulunuldu.