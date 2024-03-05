Balçova Belediye Meclisi 2019-2024 Dönemi Son Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Balçova Belediye Meclisi 2019-2024 Dönemi Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Balçova Belediye Meclisi, 2019-2024 döneminin son toplantısını gerçekleştirerek meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi. Başkan Fatma Çalkaya, uyum içinde alınan önemli kararlara imza attıklarını belirterek, Balçova sokaklarında başımız dik alnımız açık gezeceğimizi söyledi.

05.03.2024 09:43  Güncelleme: 10:18
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Balçova Belediye Meclisi 2019-2024 döneminin son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Balçova Belediye Meclis Üyelerine birer plaket sunarak teşekkür eden Başkan Fatma Çalkaya, "Bu dönem uyum içinde Balçova için çok önemli kararlara imza attık. Bundan sonraki hayatımızda da hepimiz başımız dik alnımız açık bir şekilde Balçova sokaklarında gezeceğiz" dedi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala Balçova Belediye Meclisi, son toplantısını gerçekleştirdi. Gündem maddelerinin ardından bir konuşma yaparak Meclis Üyelerine teşekkür eden Balçova belediye Başkanı Fatma Çalkaya, şunları kaydetti:

"Çok zor bir dönemde Balçova'daki yerel yönetimin idaresini hep birlikte yerine getirdik. Bir yandan Kovid 19 Pandemisi, deprem, ekonomik kriz ve diğer doğal afetlerle mücadele ettik. Diğer yandan ilçemizdeki vatandaşlarımıza hizmet ettik. Bu süre içinde seçim bildirgemizde söz verdiğimiz vaatlerin neredeyse tamamını gerçekleştirdik. Kültür Merkezimiz ve ikinci Kız Öğrenci Yurdumuz tamamlanmak üzere. Cemevimizi, Kreşimizi, Semtevi Satış Merkezimizi hizmete açtık. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini sağlayacak olan Yerel Eşitlik Eylem Planımızı hazırladık. Sosyal projelerimizde tüm Türkiye'ye örnek olacak projelere imza attık. 9 Eylül Üniversitesi karşısında planlama bitmişti, 18 uygulamasını yaparak tapuları dağıttık. Çamlıküme'nin imar planlarını bitirdik 18 uygulamasına başladık. Arsa mağdurları olarak bilinen Balçova Arsalarının planlanmasını Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte tamamladık, 100 binlik planlar için Bakanlığın onayını bekliyoruz.  İnciraltı'nda yetkili olmamamıza rağmen tüm gücümüzle planlama için çalıştık. Yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tüm çalışmalarımızı teslim ettik. Bizim çalışmalarımızı dikkate almadan bir plan yaptılar. Umarım orada da İzmir ve Balçova için iyi planlama olur."

Tüm bu çalışmaları uyum içinde bir meclis çalışması ile hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Fatma Çalkaya, "Burada fikirsel ayrılıklarımız olsa bile Balçova Halkının yararına olan her şeyin altına birlikte imza attık. Bu örneğine az rastlanır bir birliktelik olduğu için çok mutluyum. Bundan sonraki hayatımızda da hepimiz başımız dik alnımız açık bir şekilde Balçova sokaklarında gezeceğiz. Bu dönem boyunca desteklerini esirgemeyen başta Meclis Üyelerimiz, belediye personelimize ve kıymet bilir Balçova halkına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Belediye Meclis Üyelerinin de söz alarak duygularını paylaştığı Meclis Toplantısının ardından Başkan Çalkaya, tüm Meclis Üyelerine birer teşekkür plaketi sundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Balçova Belediye Meclisi 2019-2024 Dönemi Son Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balçova Belediye Meclisi 2019-2024 Dönemi Son Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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