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Balçova Belediyesi Semtevleri'nde Ev Kadınlarından Yeni Yıl Kermesi - Son Dakika
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Balçova Belediyesi Semtevleri'nde Ev Kadınlarından Yeni Yıl Kermesi

Balçova Belediyesi Semtevleri'nde kurs gören ev kadınları, yeni yıl kermeslerinde sattıkları ürünlerin paralarını aldı. Başkan Fatma Çalkaya, kadınları tebrik ederek, Balçova'nın güçlü kadınlarının hayatın her alanında söz sahibi olduğunu belirtti.

Balçova Belediyesi Semtevleri\'nde Ev Kadınlarından Yeni Yıl Kermesi
17.01.2024 - 20:00,
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Balçova Belediyesi Semtevleri'nde kurs gören ev kadınları yeni yıl kermeslerinde satılan ürünlerinin paralarını aldı. Kadınları tek tek tebrik eden Başkan Fatma Çalkaya "Balçova'nın güçlü kadınları hayatın her alanında söz sahibidir" dedi.

Balçova Belediyesinin ev kadınlarına meslek edindirmek ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla açtığı Semtevleri, ev kadınlarının ürettikleri ürünleri profesyonel anlamda satmalarına destek olmaya devam ediyor. 20 yıldır ürettikleri ürünleri belediyenin katkılarıyla ülkemizin çeşitli fuarlarında hatta bazı yurt dışı fuarlarda görücüye çıkararak satış yapan Balçovalı Kadınlar, bu sayede evlerinin geçimine katkıda bulunuyor. Son olarak İzmir'deki yeni yıl kermeslerinde ürettikleri süs eşyası ve ev eşyası olarak kullanılabilecek takı, kilim, ahşap boyama gibi binlerce ürünü İzmirlilerin beğenisine sunan Balçovalı kadınlar, 138 bin TL'lik bir satış geliri elde etti.

Eğitim Mahallesi Semtevi'nde kadınlar ile bir araya gelen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ürünü satılan ev hanımlarını tek tek tebrik etti. Semtevi projesinin ev hanımlarına meslek edindirmek ve sosyal hayatla buluşmalarını sağlamak amacıyla üzere hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Çalkaya "Sizler kadının isteyince her zorluğu aşacağını herkese gösteriyorsunuz. Biz kadının erkeğe bağımlı olarak yaşamasına karşıyız. Burada herkes farklı miktarlarda para kazanıyor. Ancak önemli olan kazandığımız paranın tutarı değil, kendi ayaklarımız üzerinde durma gururudur. Balçova'nın güçlü kadınları üretimden gelen güçlerini sonuna kadar kullanacaklar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Balçova Belediyesi Semtevleri'nde Ev Kadınlarından Yeni Yıl Kermesi - Son Dakika
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