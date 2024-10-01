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BALEMDER İlk Genel Kurulunu Yaptı

BALEMDER İlk Genel Kurulunu Yaptı

Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği, yeni yönetimini belirleyerek genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

01.10.2024 09:22
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Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği ( BALEMDER) ilk genel kurul toplantısını başarıyla gerçekleştirdi. Toplantıda, derneğin 1. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Metin Yılmaz seçilirken, Başkan Yardımcılığı'na Murat Gül atandı. Genel Sekreterlik görevine ise Necdet Öksüzoğlu getirildi.

Kurulda ayrıca, asil üyeliklere Erdoğan Uslu, Engin Kılıç, Abdurrahman İlgün ve Suat Saran seçildi. Denetleme Kurulu'nda görev alacak isimler ise Halim Gültekin, Yücel Atalay ve Nedim Kandilci olarak belirlendi.

Dernek yönetimi, tüm üyelere göstermiş oldukları teveccüh dolayısıyla teşekkürlerini sunarak, bu yeni dönemde birlikte daha etkin ve verimli çalışacaklarını ifade etti. Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği, emeklilik dönemini daha aktif ve faydalı bir şekilde geçirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, çeşitli sosyal etkinlikler ve projeler planlanarak, üyelerin bir araya gelmesi teşvik edilecek.

Yeni yönetimin, dernek faaliyetlerini güçlendirecek adımlar atması bekleniyor. Tüm üyeler, derneklerinin büyümesine katkıda bulunarak, dayanışma ve iş birliği içinde hareket etmeye davet edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BALEMDER İlk Genel Kurulunu Yaptı - Son Dakika

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