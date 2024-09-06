Balık Sezonu Başladı: Palamut Tezgahlarda Yerini Aldı - Son Dakika
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Balık Sezonu Başladı: Palamut Tezgahlarda Yerini Aldı

Balık Sezonu Başladı: Palamut Tezgahlarda Yerini Aldı

Ankara'da balık sezonunun başlamasıyla palamut tezgahlarda en çok bulunan balık oldu. Balıkçılar, bu sene hamsi kıtlığı olacağını belirtirken, palamutun bol olmasıyla diğer balıkların fiyatlarının da düştüğü ifade edildi.

06.09.2024 12:54
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Balık sezonu 1 Eylül itibariyle başladı. Palamut denizlerden en çok çıkan balık olarak tezgahlardaki yerini aldı.

Balık sezonunun başlamasıyla Ankara'da tezgahlar balıklarla doldu. Palamut tezgahlarda en çok bulunan balık olurken, balıkçılar bu sene hamsi kıtlığı olacağını söyledi. Palamut tezgahlarda 75 liradan alıcı bulurken istavrit ve mezgit ise kilosu 50 liradan tezgahlarda yerini aldı.

"Ankara denize uzak olduğu için insanlar İstanbul balıklarını daha taze zannediyor"

Palamut akını olduğunu ve sezonun başında palamut çokluğu yaşandığı takdirde sene boyu bolca palamut çıkacağını dile getiren balıkçı Cahit Aytaç, "Palamut çok olunca fiyatlar da düşer. Bir palamut şu anda 600-700 gram ve biz 75 liraya satıyoruz. 3 tanesi 2 kilogram geliyor, 2 kilogramını 200 liraya satıyoruz. Palamut çok çıktığı için diğer balıkların da fiyatı düşüyor. Diğer balıklara talep olmadığı ve palamuda yoğunluk verildiği için ister istemez onların da fiyatı düşüyor. Ankara denize uzak olduğu için insanlar İstanbul balıklarını daha taze zannediyor. İstanbul'un 1 tarafı deniz Ankara'nın 4 tarafı deniz. Ankara'ya 4 denizden de balık geliyor" diye konuştu.

Geçen sene kıtlık yaşanırken, bu sene palamut bolluğu yaşandığını söyleyen Yusuf Ercan ise "Bilinçli avlanma olursa her sene bol olur. Bilinçsiz avlanma olursa balık her zaman kıt olur. Kemiği kılçığı olmadığı için çocuklar rahatça yiyor. Bilinçli avlanma için denetleme olması lazım. Gemilerde devlet memurlarının denetlemesi lazım. Memurlar denetlemezse denizlerimizde 2-3 sene sonra balık çıkmaz. Palamudun standardı 35 santimetredir. Palamut bu sene iyi çıktı, 10 güne kadar tanesi 1 kilograma yaklaşır. Bu sene hamsi olmaz. Palamut hamsiyle beslendiği için bu sene hamside kıtlık olur. Rusya- Ukrayna savaşından kaynaklı Rus balıkçılar avlanamadığı için balık bizim sularımıza geliyor. Yağış da çok olursa balık daha da çok olur" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balık Sezonu Başladı: Palamut Tezgahlarda Yerini Aldı - Son Dakika

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