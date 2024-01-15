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Balık Tezgahlarında Akşam Bereketi - Son Dakika
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Balık Tezgahlarında Akşam Bereketi

Sinop'ta fırtına sonrası balıkçılar tezgahlarına bereket getirdi. İstavrit ve mezgit, Sinoplu vatandaşlar tarafından tercih edilen lezzetli bir akşam yemeği oldu. Balık tezgahlarında çeşitlilik, bölgenin deniz ürünleriyle ünlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Balık Tezgahlarında Akşam Bereketi
15.01.2024 - 22:19,
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Balık tezgahlarında akşam bereketi

SİNOP - Sinop'ta üç gün süren fırtına sona erdi ve balıkçılar yeniden "Vira Bismillah" dedi. Fırtına sonrası ağlara takılan balık istavrit ve mezgit oldu.

Sinop'taki balıkçı tezgahlarında ise akşam yoğunluğu yaşandı. Balıkçıların getirdiği istavrit ve mezgit, Sinoplu vatandaşlar tarafından lezzetli bir akşam yemeği olarak tercih edildi. Balık tezgahlarındaki çeşitlilik, bölgenin deniz ürünleriyle ünlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Balık satıcısı Kubilay Öztürk, balık satışlarına yönelik yaptığı açıklamada, "Balık fiyatları şu an normal durumda. Deniz bize bereket sağlıyor, güzel balıklar çıkıyor. İstavrit ve mezgit var. Müşterilerimiz balıklardan ve fiyatlardan memnunlar. Şu an en düşük besin kaynağı balık" dedi.

Tezgahlarda satılan balıkların fiyatları şu şekilde: mezgit 100 TL, istavrit 50 TL, zargana 150 TL, hamsi 80 TL'den alıcı buluyor.

Kaynak: İHA
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