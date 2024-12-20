Balık Tüketimi Haftada İki Kez Olmalı - Son Dakika
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Balık Tüketimi Haftada İki Kez Olmalı

Balık Tüketimi Haftada İki Kez Olmalı

Prof. Dr. Dinçer, Türkiye'de su ürünleri tüketiminin düşük olduğunu ve haftada en az iki kez balık yenmesi gerektiğini vurguladı.

20.12.2024 11:34
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Türkiye'de su ürünleri tüketiminin hala yeterli seviyede olmadığını belirten Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. M. Tolga Dinçer, haftada en az 2 kez su ürünleri tüketilmesinin sağlık açısından önemli olduğunun altını çizerek tercihimizde dikkat edilmesi gerekenlere ve sağlıklı pişirme tekniklerine değindi.

Su Ürünleri tüketimi ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Dinçer, "Dünyaya baktığımız zaman kişi başı tüketim miktarlarında Maldivler 153 kg, İzlanda 90 kg, Japonya 70 kg ile ada ülkeleri öne çıkmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde ise beklentimiz Avrupa Birliği'nin ortalaması olan 24 kg balık tüketimine yaklaşmaktır. Fakat ne yazık ki birçok etkenle birlikte tüketim değerlerimiz deniz kıyılarında kişi başı 19 kilograma kadar çıkarken Anadolu'nun içlerine doğru ilerledikçe bu oranın 1 kg altına düştüğüne ortalama olarak ise son 10 yıla baktığımızda Türkiye'de kişi başı 6.2 -7 kilogram arası düşük bir tüketim değeri olduğu görülmektedir" dedi.

"Haftada en az iki kez balık yemeliyiz"

Türkiye'de insanların balık tüketmeme nedenlerine değinen Prof. Dr. Dinçer "Halkımız deniz balığı ve çiftlik balığının tercihinde tereddüt yaşamaktadır. Bu algının artık bitmesi gerekiyor. Yetiştirilen balıklarımız yurt dışı pazarlarında 80 civarı ülkeye ihraç edilir iken ve dünya bizim balığımızı tercih ederken bu tereddütler ne yazık ki tercihlerimizi negatif etkiliyor. Ayrıca tür bazında sadece omega 3 oranları üzerinden tercih yapmak da doğru bir yaklaşım değil çünkü su ürünleri içerdiği esansiyel amino asitler, sindirilebilirlik avantajı ve mineral madde içeriği ile çok değerli bir hayvansal proteindir. Tüm bu avantajlara rağmen halkımız et ve kanatlı eti doğrultusunda tercih kullanıyor ve bu ürünleri daha çok tüketiyor. Ama sağlıklı bir yaşam için haftada en az iki kez balık yemeliyiz" diye konuştu.

Prof. Dr. Dinçer, balık tüketiminin öneminin yanında mevsimine göre balık tercihinde bulunulması gerektiğini söyleyerek "Bu sene palamut avcılığında ciddi bir yükselme var bununla birlikte Hamsinin tam zamanı. Balığı; bölgemize, fiyatına ve alacağımız besinsel içeriklere göre tercih etmeliyiz. Amacımız Omega 3 almaksa göç eden balıklar; sardalya, palamut, uskumru, hamsi tercihimiz olmalı. Fakat tüm yıl boyunca yetiştiricilikte başat türler olan çupra, levrek, alabalık ve özellikle son yıllarda yükselen değerimiz olan Türk Somonu tüketebiliriz" dedi.

"Hamsi tavası sağlıklı bir tercih"

Pişirme yöntemlerinin önemine değinen Prof. Dr. Dinçer, "Örnek vermek gerekir ise Omega 3 oranı dolayısı ile tercih ettiğimiz Hamsileri derin yağda kızartır isek çok ciddi Omega 3 kaybı söz konusu olur. Özellikle çift tavalı 'Hamsi tavası' mısır unu kaplaması ve kendi buharında ısıl işlem görmesi bu kayıpları engelleyen bir tekniktir. Izgara, fırın ve buğulama ise tüm türler için tercih edilen sağlıklı teknikler olmalıdır. Günümüzde airfryer, actifry gibi popüler mini fırınlarda ise tercihimiz 180-185 derece arası olmalıdır" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi, Türkiye, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balık Tüketimi Haftada İki Kez Olmalı - Son Dakika

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