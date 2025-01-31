Balıkçıdan örnek davranış: Şehit ailelerine ücretsiz balık

Yerel

Manisa'nın Selendi ilçesinde balıkçılık yapan 60 yaşındaki 2 çocuk babası Talip Aybek tezgahına gelen şehit ailelerine ücretsiz balık vererek örnek bir davranış sergiliyor.

Aslen Uşaklı olan Selendi'nin yerel pazarı olan Perşembe günleri balık tezgahı açan Talip Aybek ilçede örnek bir davranışa imza atıyor. 40 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Talip Aybek, tezgahına gelen şehit ailelerinden ücret almıyor.

Tezgahına açtığı pankartta 'Bu iş yerinde şehit ailelerinden ücret alınmamaktadır' yazarak örnek bir davranış sergileyen Aybek, "Biz onların sayesinde bugünlere geldik. Bunun bedelini şehitlerimiz kanlarıyla ödemişlerdir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi. - MANİSA