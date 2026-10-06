Balıkesir Bandırma'da rüzgarla savrulan duşakabin camı yola düştü, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Balıkesir Bandırma'da rüzgarla savrulan duşakabin camı yola düştü, yaralanan olmadı

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Balıkesir Bandırma\'da rüzgarla savrulan duşakabin camı yola düştü, yaralanan olmadı
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Bandırma'nın İstiklal Caddesi'nde bir evin tadilatından çıkan duşakabin camı, rüzgarla savrulup yola düşerek kırıldı. Cam parçaları kaldırım ve yola yayıldı; olayda yaralanan olmadı, esnaf yolu temizledi.

Bandırma'nın İstiklal Caddesi'nde bir binada gerçekleştirilen tadilat sırasında ortaya çıkan atıkların gelişigüzel bırakılması sonucu duşakabin camları rüzgarın etkisiyle yola savruldu. Kırılan cam parçaları, kaldırım ve yola yayılarak kısa süreli tehlikeye neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir evde tadilat çalışması yapan vatandaş, çalışma sırasında ortaya çıkan bazı atıkları çöp konteynerinin yanında bulunan ağacın kenarına bıraktı.

Atıklar arasında bulunan duşakabin camı ise rüzgarın etkisiyle bulunduğu yerden savrularak yola düştü. Büyük bir gürültüyle kırılan cam, kaldırım ve yol üzerine dağıldı.

Cam parçalarının yola ve kaldırıma yayılması nedeniyle araç ve yayalar açısından tehlike oluşurken, olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı öğrenildi.

Çevrede bulunan esnaf, muhtemel bir kazanın yaşanmaması için cam parçalarını süpürerek temizledi. Yapılan temizlik çalışmasının ardından yol ve kaldırım yeniden güvenli hale getirildi. Yaşanan olay, tadilat çalışmalarından çıkan atıkların uygun şekilde toplanıp bertaraf edilmemesinin çevrede oluşturabileceği tehlikeyi ortaya koydu.

Kaynak: İHA
İstiklal CaddesiBalıkesirGüvenlikGüncelÇevreYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Bandırma'da rüzgarla savrulan duşakabin camı yola düştü, yaralanan olmadı - Son Dakika
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