Balıkesir Burhaniye'de orman yangını 10 dekar fıstıkçamı ve kızılçamı zarar verdi - Son Dakika
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Balıkesir Burhaniye'de orman yangını 10 dekar fıstıkçamı ve kızılçamı zarar verdi

Balıkesir Burhaniye\'de orman yangını 10 dekar fıstıkçamı ve kızılçamı zarar verdi
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Hacıbozlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam çıkan yangın, bugün aynı bölgede yeniden başladı. Hava ve kara ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 dekarlık fıstıkçamı ve kızılçam ormanı zarar gördü.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Hacıbozlar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, hava ve kara ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dekarlık fıstıkçamı ve kızılçam ormanı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Hacıbozlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, bugün aynı bölgede yeniden çıktı.

Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına yaklaşık 40 yer personeli katıldı.

Kara ve hava ekiplerinin erken ve etkin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yangında yaklaşık 10 dekarlık fıstıkçamı ve kızılçam ormanının zarar gördüğü, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Burhaniye'de orman yangını 10 dekar fıstıkçamı ve kızılçamı zarar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Burhaniye'de orman yangını 10 dekar fıstıkçamı ve kızılçamı zarar verdi - Son Dakika
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