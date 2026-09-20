Balıkesir Burhaniye'deki 6'ncı Emekliler Şenliği'nde Püskül geçim sıkıntısını anlattı - Son Dakika
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Balıkesir Burhaniye'deki 6'ncı Emekliler Şenliği'nde Püskül geçim sıkıntısını anlattı

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Balıkesir Burhaniye\'deki 6\'ncı Emekliler Şenliği\'nde Püskül geçim sıkıntısını anlattı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, DİSK Emekli-Sen Şubesinin öncülüğünde 6'ncı Emekliler Şenliği düzenlendi. Şenlikte konuşan Şube Başkanı Selma Püskül, milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek insanca yaşam, hak mücadelesi ve demokrasi vurgusu yaptı.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, DİSK Emekli-Sen Şubesinin öncülüğünde, "6'ncı Emekliler Şenliği"  düzenlendi.

Burhaniye'de düzenlenen "6'ncı Emekliler Şenliği'ne, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna ile sendikanın üst düzey yöneticileri, emekliler ile bazı siyası parti yöneticileri katıldı. Şenlikte konuşan Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, sendika yetkilileri katılımcılara teşekkür etti.

DİSK Emekli-Sen Şube Başkanı Selma Püskül de "Bugün sadece eğlenmek için değil, birlik olduğumuzu, baskıdan yılmadığımızı, dayanışma içinde olduğumuzu ve mücadeleden vazgeçmediğimizi göstermek için buradayız. Bizler yıllarca çalıştık, ürettik, alın terimizi döktük. Bu ülkenin bugünlere gelmesinde emeğimiz var. Şimdi bizlere düşen; insanca yaşamak, onurlu bir emeklilik sürmek ve hakkımız olanı istemektir" dedi.

Püskül, ama bugün milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı içerisinde yaşadığını, pazara giderken hesabını yapmak, faturayı düşünmek zorunda kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Buradan hep birlikte haykıralım: İnsanca yaşamak istiyoruz. Emekliye insanca yaşam. Emekliler birleşerek haklarını alacak. Bizim mücadelemiz sadece ekmek ve geçim mücadelesi değildir. Biz aynı zamanda demokrasi, hukuk, adalet ve halkın iradesi için de mücadele ediyoruz. Bugün ülkemizde yaşanan mutlak butlan tartışmaları üzerinden açıkça söylüyoruz: Parlamenter demokrasi mücadelesinin önüne ABD emperyalizminin son olarak mutlak butlanı koyduğu dönemdeyiz. Mücadelemiz sürmeli butlan her yerde mahkum, teşhir ve tecrit edilmelidir. Hukuk, siyasetin sopası haline getirilemez. Halkın iradesi yok sayılamaz. Demokrasi sandıkta ve hukuk önünde korunmalıdır. Biz emekliler olarak hangi siyasi görüşten olursak olalım, demokratik hukuk devletinin yanında durmak zorundayız. Çünkü bugün bir başkasının hakkına yapılan haksızlık karşısında sessiz kalırsak, yarın kendi hakkımızı savunacak gücü de bulamayız. Onun için hep birlikte: Hukuksuzluğa hayır. Demokrasi sahip çıkıyoruz. Halkın iradesine sahip çıkıyoruz."

Kaynak: ANKA
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