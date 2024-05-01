Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

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ANKARA - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü emekçilerle birlikte kutladı. 1 Mayıs'ın ilk saatlerinde nöbetteki itfaiye personeline gece ziyareti yapan Başkan Akın; Balıkesir'deki 1 Mayıs kortejine katıldı, kadın emekçilerin etkinliğine konuk oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ilk saatlerinde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi'ni (BAKOM) ziyaret ederek itfaiye personelinin İşçi Bayramı'nı kutladı. Gece geç saatlerde BAKOM'da incelemelerde bulunan Akın, yaklaşan turizm sezonu öncesi sahillerde yapılan hazırlıklar ve alınan önlemler ile Deniz İtfaiyesi ve Balıkesir İtfaiye Müzesi projeleri hakkında bilgi aldı. Afet ve Acil Durum Müdahale Planı'na ilişkin sunumu da takip eden Akın, Afet Master Planı'nın hazırlıklarının hızlandırılması talimatını verdi.

Ahmet Akın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Balıkesir'deki sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Çarşamba Pazarı'ndan Kuvayı Milliye Meydanı'na kadar kortej eşliğinde yürüdü.

"EMEKÇİ KARDEŞLERİMİN YANINDAYIM"

Kortejin ardından konuşan Akın, "Bugün 1 Mayıs; bugün emekçinin, işçinin bayramı. Bugün; ülkemizde yaşayan emekçi olup, alın teri döküp, hayat mücadelesi içinde olan vatandaşlarımızın günü. Aynı zamanda emekli, emekçilerimizin günü. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak beraber çalıştığım tüm ekip arkadaşlarımın, tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Her zaman emekçi kardeşlerimin yanındayım" ifadelerini kullandı.

Akın, yürüyüşün ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Kepsut Caddesi üzerindeki mezbahada çalışan emekçileri ziyaret etti. Başkan Akın, mezbahada yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin yapılan hazırlıkları da inceledi.

"BÜYÜKŞEHİR KADINLARIN EMRİNDE"

S.S. Beyaz Zambaklar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin düzenlediği etkinliğe de katılan Ahmet Akın, "Bir hedefimiz var; Balıkesir'in bütün mahallelerinde özellikle kırsal mahallelerdeki kadınlarımızın el emeğini berekete dönüşmeliyiz. Onlara vesile olup, önünü açarak yol gösterdikleri için Beyaz Zambaklar Kadın Kooperatifi'ne teşekkür ediyorum. Tüm emekçilerin ve emekçi emeklilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Kırsal kalkınma seferberliği başlatacağız. Girişimciler faydasına çalışan birçok kooperatifi destekleyeceğiz. İmkanı olmayıp da evinde üreten tüm kadınlarımıza destek olacağız. Kadınların ev ekonomisine katkı sağlayabilmesi için Büyükşehir Belediyesi tüm kadınların emrindedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.